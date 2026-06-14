Την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σήμερα, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προανήγγειλε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς η Τεχεράνη να επιβεβαιώνει, σε αυτή τη φάση, το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Κι ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος προέβλεψε άμεσο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, οι πληροφορίες από τις δύο πλευρές για μια πιθανή αρχική συμφωνία, που θα ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο, έχουν αποκλίσεις και ασαφές χρονοδιάγραμμα.

Πάντως, μετά τις νέες επιθέσεις της τελευταίας εβδομάδας και των φόβων για νέα περιφερειακή ανάφλεξη, οι δύο χώρες άφησαν να εννοηθεί ότι έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο προς έναν συμβιβασμό.

«Εντός 24 ωρών»

Ο πρόεδρος του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, του οποίου η χώρα έχει ρόλο μεσολαβητή στη σύγκρουση, δήλωσε χθες σε ανάρτηση στο Χ ότι αναμένει την «οριστικοποίηση» της συμφωνίας «στις επόμενες 24 ώρες» και ότι ετοιμάζεται για την «ηλεκτρονική υπογραφή» της, πριν από «τεχνικές συνομιλίες» την επόμενη εβδομάδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει ήδη ανακοινώσει πολλές φορές ότι επίκειται συμφωνία χωρίς αυτό να υλοποιείται, δήλωσε στη συνέχεια ότι η υπογραφή «έχει προγραμματιστεί» για σήμερα, ημέρα των 80ών γενεθλίων του.

«Μόλις υπογραφεί, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ», έγραψε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί «δεν θέλουν πλέον πυρηνικό όπλο».

Η ιρανική διπλωματία, από την πλευρά της, αναφέρθηκε σε συμφωνία «τις επόμενες ημέρες», αλλά όχι σήμερα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Κάποιες από τις παραχωρήσεις που έχουν αναφερθεί έχουν προκαλέσει την αντίδραση συντηρητικών ηγετών. Χθες βράδυ, ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται δεκάδες διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα κατά του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

Επικοινωνία Τραμπ – Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε, από την πλευρά του, την νεότερη αυτή προσπάθεια του Τραμπ να τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν. Σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο χθες το απόγευμα, ο Στάρμερ δήλωσε ότι η Βρετανία είναι έτοιμη να στηρίξει τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

«Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να τερματιστεί η σύγκρουση με το Ιράν, χαιρετίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί πως η όποια συμφωνία θα φέρει βιώσιμη ειρήνη», δήλωσε εκπρόσωπος του Στάρμερ. «Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να αποκατασταθεί η ελευθερία ναυσιπλοΐας προκειμένου να αμβλυνθεί ο οικονομικός αντίκτυπος που έχει προκληθεί διεθνώς», πρόσθεσε.

protothema.gr