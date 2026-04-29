Μια νέα εποχή για τις αερομεταφορές φαίνεται να ξεκινά στην Ιαπωνία, καθώς ανθρωποειδή ρομπότ ετοιμάζονται να αναλάβουν ρόλο στη διαχείριση αποσκευών στο αεροδρόμιο Haneda στο Τόκιο.

Η Japan Airlines ανακοίνωσε ότι από τις αρχές Μαΐου θα ξεκινήσει δοκιμαστική χρήση ανθρωποειδών ρομπότ για τη μεταφορά αποσκευών και φορτίων στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών.

Ρομπότ στο πλευρό των εργαζομένων

Τα ρομπότ, που κατασκευάζονται από την κινεζική εταιρεία Unitree Robotics, θα εργάζονται δίπλα σε ανθρώπους, εκτελώντας κυρίως βαριές και επαναλαμβανόμενες εργασίες.

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα διαρκέσει έως το 2028, με στόχο τη μόνιμη ένταξή τους στις λειτουργίες του αεροδρομίου.

Σε δοκιμές που παρουσιάστηκαν στα μέσα ενημέρωσης, ένα ρομπότ ύψους περίπου 1,30 μέτρων εμφανίστηκε να σπρώχνει αποσκευές σε ιμάντα μεταφοράς δίπλα σε αεροσκάφος, επιδεικνύοντας βασικό επίπεδο συντονισμού με ανθρώπινους εργαζόμενους.

Αντιμετωπίζοντας την έλλειψη προσωπικού

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο που η Ιαπωνία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις εργατικού δυναμικού, λόγω της γήρανσης και της μείωσης του πληθυσμού.

Ο πρόεδρος της JAL Ground Service, Γιοσιτέρου Σουζούκι, δήλωσε ότι η χρήση ρομπότ σε απαιτητικές εργασίες «θα μειώσει αναπόφευκτα την επιβάρυνση των εργαζομένων και θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στο προσωπικό». Τόνισε, ωστόσο, ότι κρίσιμες λειτουργίες, όπως η ασφάλεια, θα παραμείνουν υπό ανθρώπινη ευθύνη.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της GMO AI and Robotics, Τομοχίρο Ουτσίντα, υπογράμμισε ότι «μολονότι τα αεροδρόμια φαίνονται ιδιαίτερα αυτοματοποιημένα, οι λειτουργίες στο παρασκήνιο εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρώπινη εργασία και αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού».

Τουριστική έκρηξη και δημογραφική πίεση

Η ανάγκη για αυτοματοποίηση εντείνεται από την αύξηση του τουρισμού. Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμού τουρισμού της Ιαπωνίας περισσότεροι από 7 εκατομμύρια άνθρωποι ταξίδεψαν στη Χώρα των Χρυσανθέμων μόνον το πρώτο δίμηνο του 2026, μετά το ρεκόρ των 42,7 εκατομμυρίων επισκεπτών το προηγούμενο έτος.

Ταυτόχρονα, εκτιμήσεις δείχνουν ότι η Ιαπωνία θα χρειαστεί πάνω από 6,5 εκατομμύρια αλλοδαπούς εργαζόμενους έως το 2040 για να διατηρήσει την οικονομική της ανάπτυξη, την ώρα που η πολιτική πίεση για περιορισμό της μετανάστευσης αυξάνεται.

Πιο «έξυπνα» και ευέλικτα ρομπότ

Τα ανθρωποειδή ρομπότ θεωρούνται πιο κατάλληλα για τέτοια περιβάλλοντα σε σχέση με τις παραδοσιακές μηχανές, καθώς μπορούν να κινηθούν σε χώρους σχεδιασμένους για ανθρώπους χωρίς σημαντικές αλλαγές στις υποδομές.

Μπορούν να λειτουργούν για δύο έως τρεις ώρες συνεχόμενα πριν χρειαστούν επαναφόρτιση, ενώ στο μέλλον σχεδιάζεται να αναλάβουν και άλλες εργασίες, όπως ο καθαρισμός καμπινών αεροσκαφών.

Η Japan Airlines επισημαίνει ότι ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης και ανθρωποειδούς σχεδιασμού στοχεύει «στη δημιουργία μιας βιώσιμης λειτουργικής δομής μέσω εξοικονόμησης εργασίας και μείωσης του φόρτου».

Το μέλλον της εργασίας στα αεροδρόμια

Η δοκιμή του ρομπότ στο Τόκιο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης αυτοματοποίησης στον τομέα των μεταφορών, όπου η τεχνολογία καλείται να καλύψει τα κενά που αφήνει η συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού.

Αν το εγχείρημα αποδειχθεί επιτυχημένο, τα ανθρωποειδή ρομπότ ενδέχεται να γίνουν μόνιμοι «συνάδελφοι» των εργαζομένων στα αεροδρόμια, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο λειτουργίας τους τα επόμενα χρόνια.

