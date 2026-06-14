Σε μια ασυνήθιστη κίνηση προχώρησε η κυβέρνηση της Αργεντινής, στο πλαίσιο των ταξιδιών φιλάθλων στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ. Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της χώρας, οι αρχές της Αργεντινής παρέδωσαν στις ΗΠΑ λίστα με 13.000 πατέρες που φέρονται να έχουν εκκρεμότητες με την καταβολή διατροφής στα παιδιά τους.

Σκοπός της κίνησης αυτής, αναφέρουν τα ΜΜΕ, είναι να μην τους επιτραπεί η είσοδος στις ΗΠΑ και όσοι… πρόλαβαν και μπήκαν, να μην τους επιτραπεί η είσοδος στα γήπεδα!

Το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι όλοι τους επικαλούνταν οικονομικά προβλήματα για να μην πληρώνουν διατροφή, κάτι που δεν δικαιολογεί το ταξίδι σε άλλο κράτος και την αγορά των πανάκριβων εισιτηρίων- για να δουν αγώνες του Μουντιάλ.

«Αυτοί που αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν σε μια τόσο θεμελιώδη ευθύνη όσο η τροφοδοσία των παιδιών τους, πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Αν δεν παρέχουν όσα πρέπει στα παιδιά τους, δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στο στάδιο», δήλωσε ο δήμαρχος του Μπουένος Άιρες, Χόρχε Μάκρι.

iefimerida.gr