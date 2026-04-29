Ρομποτικά σκυλιά με υπερρεαλιστικά κεφάλια από σιλικόνη γνωστών προσωπικοτήτων κινούνται στους χώρους της Neue Nationalgalerie στο Βερολίνο, τραβώντας την προσοχή των επισκεπτών. Τα εκθέματα φέρουν τα χαρακτηριστικά μορφών όπως ο Elon Musk, ο Mark Zuckerberg, ο Jeff Bezos, ο Andy Warhol, ο Kim Jong Un και ο Pablo Picasso, ενώ κατά διαστήματα «αφοδεύουν» εκτυπωμένες εικόνες που έχουν προηγουμένως καταγράψει μέσω ενσωματωμένων καμερών.

Η έκθεση φιλοξενείται στη Neue Nationalgalerie και περιλαμβάνει ρομποτικούς σκύλους με υπερρεαλιστικά πρόσωπα προσωπικοτήτων όπως ο Έλον Μασκ, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και ο Τζεφ Μπέζος, αλλά και μορφών της τέχνης όπως ο Άντι Γουόρχολ και ο Πάμπλο Πικάσο. Οι φιγούρες αυτές παρουσιάζονται ως ανήσυχες μηχανές, αποδομώντας την εικόνα του «απόμακρου» ειδώλου.

Η εγκατάσταση, με τίτλο «Regular Animals», συνδυάζει θέαμα και σάτιρα. Κάθε ρομπότ διαθέτει κάμερες που καταγράφουν το περιβάλλον και το μετατρέπουν σε εικόνες μέσω τεχνητής νοημοσύνης, τις οποίες στη συνέχεια «εκτοξεύει» με τρόπο που παραπέμπει σκωπτικά στη διαδικασία της πέψης.

Οι εικόνες που παράγονται αντικατοπτρίζουν την «προσωπικότητα» κάθε μορφής. Έτσι, ο σκύλος-Πικάσο δημιουργεί κυβιστικές απεικονίσεις, ενώ ο σκύλος-Γουόρχολ εικόνες σε ύφος ποπ αρτ, αναδεικνύοντας τη μετατροπή της πραγματικότητας μέσα από αλγοριθμικά φίλτρα.

Σύμφωνα με τον Βίνκελμαν, στο παρελθόν καλλιτέχνες όπως ο Πικάσο και ο Γουόρχολ διαμόρφωναν την οπτική μας για τον κόσμο. Σήμερα, όπως υποστηρίζει, αυτή η δύναμη έχει περάσει σε δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας που ελέγχουν αλγορίθμους, οι οποίοι καθορίζουν τι βλέπουμε και σε ποιο βαθμό.

Ο ίδιος κάνει λόγο για τεράστια συγκέντρωση ισχύος, σημειώνοντας ότι οι αλλαγές σε αυτούς τους μηχανισμούς μπορούν να γίνουν άμεσα, χωρίς θεσμικές διαδικασίες ή πολιτική διαμεσολάβηση.

Η έκθεση παρουσιάστηκε αρχικά στο Art Basel Miami Beach 2025 και πλέον εκτίθεται στο Βερολίνο. Η επιμελήτρια Λίζα Μότι τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα από τα πιο καθοριστικά φαινόμενα της εποχής και ότι τα μουσεία λειτουργούν ως χώροι δημόσιου στοχασμού.

Ο Beeple προέρχεται από τον χώρο του γραφιστικού σχεδιασμού και είναι συνιδρυτής του κινήματος «everyday», δημιουργώντας καθημερινά ψηφιακά έργα χωρίς διακοπή. Σύμφωνα με τον οίκο Christie’s, συγκαταλέγεται στους ακριβότερους εν ζωή καλλιτέχνες, μετά τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ και τον Τζεφ Κουνς.

