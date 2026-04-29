Τα 100 χρόνια ζωής συμπλήρωσε η γιαγιά Κατίνα, με την οικογένεια και τους φίλους της να γιορτάζουν το ξεχωριστό αυτό ορόσημο σε μια ζεστή εκδήλωση στον κήπο του οίκου ευγηρίας όπου διαμένει στο Φίντσλεϊ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Παροικιακής, η γιαγιά Κατίνα γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1926 στο Ριζοκάρπασο της Κύπρου και μετανάστευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1947. Με αξιοσημείωτη επιμονή, έμαθε μόνη της αγγλικά, ακούγοντας ραδιόφωνο και διαβάζοντας αφίσες και πινακίδες στους δρόμους. Στη συνέχεια δημιούργησε τη δική της οικογένεια, αποκτώντας δύο κόρες, την Άννα, σήμερα 70 ετών, και την Ελεάνα, η οποία απεβίωσε το 2005, ενώ σήμερα έχει τέσσερα εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα.

Σε όλη της τη ζωή, υπήρξε ένας χαρούμενος, στοργικός και δραστήριος άνθρωπος, με ενεργή παρουσία τόσο στην τοπική κοινότητα όσο και στον Σύνδεσμο Ριζοκαρπάσου.

Σήμερα, συνεχίζει να απολαμβάνει την καθημερινότητά της στον οίκο ευγηρίας, μεταδίδοντας γέλιο και θετική διάθεση σε όσους βρίσκονται γύρω της. Κατά τον εορτασμό των γενεθλίων της, εξέφρασε τη χαρά της που βρέθηκε κοντά σε αγαπημένα της πρόσωπα, απόλαυσε τον μπουφέ και την ξεχωριστή τούρτα, ενώ ένιωσε ιδιαίτερη περηφάνια λαμβάνοντας ευχετήρια κάρτα από τον Βασιλιά.