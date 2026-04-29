Ουκρανικά στρατεύματα χρησιμοποίησαν ρομπότ για να διασώσουν μια ηλικιωμένη γυναίκα που προσπαθούσε να ξεφύγει από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Η 77χρονη μεταφέρθηκε στο πίσω μέρος ενός μη επανδρωμένου επίγειου οχήματος (UGV) για ώρες, αφού μέλη της 60ής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας την είδαν μέσω drone κοντά στην πόλη Λίμαν.

Στις αεροφωτογραφίες πριν τη διάσωση, η 77χρονη γυναίκα φαινόταν να χρησιμοποιεί δύο μπαστούνια προσπαθώντας να περπατήσει σε έναν δρόμο γεμάτο κρατήρες στην εμπόλεμη περιοχή του Ντόνετσκ.

Για να μην την τρομάξουν, οι στρατιώτες τύλιξαν το ρομπότ με μια κουβέρτα και έγραψαν ένα σημείωμα με τις λέξεις «Γιαγιά, κάθισε!»

«Χωρίς καμία ελπίδα επιβίωσης, πέρασε από κρατήρες οβίδων και τα σώματα των συγχωριανών της μέχρι που ένα ρομπότ ήρθε να την πάρει» έγραψε στο Telegram το 3ο Σώμα Στρατού της Ουκρανίας.

Στο βίντεο από το κέντρο διοίκησης ακούγονται Ουκρανοί στρατιωτικοί να λένε «έλα, έλα, αυτό είναι!» καθώς η ηλικιωμένη σκαρφάλωνε στο μη επανδρωμένο όχημα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που διήρκεσε τέσσερις ώρες.

«Νόμιζα ότι δεν θα τα κατάφερνα και δεν είχα τη δύναμη», δήλωσε η ίδια.

Όταν η γυναίκα έφτασε στο σημείο εκκένωσης, στρατιώτες από το 1ο Μηχανοκίνητο Τάγμα την χαιρέτησαν και τη βοήθησαν να κατέβει από το ρομπότ σε ένα κοντινό καταφύγιο. Καθώς της βοήθησαν να μπει στο πίσω μέρος του θωρακισμένου οχήματος, ένας στρατιώτης ακούστηκε να λέει: «Αυτό ήταν, μπορούμε επιτέλους να αναπνεύσουμε όλοι… Δόξα τω Θεώ».

Σύμφωνα με το 3ο Σώμα Στρατού, η συνταξιούχος ζούσε στο κατεστραμμένο πλέον σπίτι της σε ένα χωριό κοντά στην πόλη Λάιμαν, η οποία μερικές φορές περιγράφεται ως οι «Πύλες του Ντονμπάς», για 53 χρόνια.

