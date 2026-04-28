Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Τροχαίας Λεμεσού σε σχέση με το τροχαίο που εξελίχθηκε σε θανατηφόρο, με θύμα τον 21χρονο Άγγελο Κόμπο.

Ο νεαρός έδινε μάχη για τη ζωή του από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (24/4), καθώς ήταν πολυτραυματίας, όμως, δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά του χθες βράδυ.

Πριν από λίγο το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της Τροχαίας Λεμεσού για έκδοση δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης εναντίον τόσο του 23χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας όσο και του 20χρονου οδηγού του οχήματος. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του θανατηφόρου δυστυχήματος.

Όσον αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο θανατηφόρο δυστύχημα, αυτές βρίσκονται υπό διερεύνηση, με τους εξεταστές της Τροχαίας Λεμεσού να μελετούν και να εξετάζουν βίντεο από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της τουριστικής περιοχής Γερμασόγειας.

Το τροχαίο συνέβη σε ώρα αιχμής και στην περιοχή βρισκόταν αρκετός κόσμος. Οι εξεταστές της Τροχαίας αναμένεται να λάβουν καταθέσεις από πρόσωπα που είδαν τη στιγμή της σύγκρουσης, αλλά και από άλλους διερχόμενους οδηγούς.

Την ίδια ώρα, κάτω από το μικροσκόπιο θα τεθεί και η οδηγική συμπεριφορά του οδηγού της μοτοσικλέτας, όπως και η πορεία της τόσο πριν από τη σύγκρουση όσο και τη στιγμή της πρόσκρουσης με το όχημα του 20χρονου. Παράλληλα, εξετάζονται και οι ενέργειες του οδηγού του οχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η σύγκρουση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 24/4, όταν ο άτυχος 21χρονος επέβαινε ως συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε 23χρονος στην οδό Γεωργίου Α΄ στην τουριστική περιοχή της Γερμασόγειας. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα προσέκρουσε στο πίσω μέρος οχήματος που οδηγούσε 20χρονος.

Σημειώνεται ότι και οι δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας δεν έφεραν προστατευτικά κράνη.