Νέα στοιχεία από έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης και αρχεία που εξέτασαν δημοσιογραφικές έρευνες φωτίζουν το εύρος των διασυνδέσεων του Τζέφρι Επστάιν, καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, με πρόσωπα της διεθνούς βιομηχανίας μόδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέσα από αλληλογραφία με scouts, ατζέντηδες και στελέχη πρακτορείων μοντέλων, ο Επστάιν φέρεται να διατηρούσε πρόσβαση σε νεαρές γυναίκες, πολλές από τις οποίες τον έχουν κατηγορήσει για κακοποίηση.

Στα αρχεία περιλαμβάνονται αναφορές σε πρόσωπα που περιγράφονται ως «η όμορφη Γαλλίδα», «η έτοιμη Ρωσίδα» και «το καλύτερο κορίτσι», διατυπώσεις που, σύμφωνα με τις έρευνες, καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το δίκτυο επαφών του.

Το δίκτυο επαφών στη βιομηχανία της μόδας

Emails που περιλαμβάνονται σε δικογραφικά αρχεία δείχνουν ότι επαγγελματίες ανεύρεσης μοντέλων σε Ευρώπη, Αμερική και άλλες περιοχές διατηρούσαν συχνή επικοινωνία με τον Επστάιν, παρότι δεν είχε καμία επίσημη ιδιότητα στον χώρο.

Σε αυτά τα μηνύματα, scouts περιγράφουν νεαρές υποψήφιες ως «όμορφη Γαλλίδα που θα χαρεί να σας γνωρίσει», ενώ άλλοι κάνουν αναφορές σε 16 και 17 ετών κορίτσια από τη Σκανδιναβία που «θα είναι έτοιμα την επόμενη χρονιά». Σε άλλο email γίνεται αναφορά σε 19χρονη Ρωσίδα «έτοιμη να ταξιδέψει», ενώ άλλο στέλεχος αποκαλεί μια νεαρή μοντέλο «το καλύτερο κορίτσι».

Σε χαρακτηριστική αναφορά, ο ανιχνευτής μοντέλων γράφει προς τον Επστάιν: «Είναι ένα δώρο που σχεδίαζα να σου δώσω».

Πώς λειτουργούσε το σύστημα επαφών

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η σχέση του Επστάιν με ανθρώπους της μόδας είχε αμφίδρομο χαρακτήρα. Εκείνος παρείχε χρήματα, επαγγελματικές διασυνδέσεις και βοήθεια για θεωρήσεις εισόδου στις ΗΠΑ, ενώ παράγοντες του χώρου τον έφερναν σε επαφή με νεαρές γυναίκες, πολλές από τις οποίες αργότερα κατήγγειλαν κακοποίηση.

Η συνεργασία αυτή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, συνεχίστηκε ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικά εγκλήματα, όταν καταδικάστηκε για προαγωγή ανηλίκου σε πορνεία.

Ορισμένα στελέχη φέρεται να τον προσκαλούσαν σε εκδηλώσεις μόδας και να τον αντιμετώπιζαν ως παράγοντα με επιρροή στην καριέρα μοντέλων, παρότι δεν είχε επίσημη θέση στον χώρο.

Οι βασικοί συνεργάτες και οι αμφιλεγόμενες διασυνδέσεις

Κεντρικό πρόσωπο στο δίκτυο αυτό εμφανίζεται ο Γάλλος ατζέντης Ζαν-Λυκ Μπρουνέλ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για κακοποίηση και αυτοκτόνησε το 2022 στη φυλακή στο Παρίσι. Ο Μπρουνέλ είχε στενή σχέση με τον Επστάιν, ταξίδευε συχνά με το ιδιωτικό του αεροσκάφος και φέρεται να έπαιξε ρόλο στη δημιουργία πρακτορείου μοντέλων με χρηματοδότηση του χρηματιστή.

Το πρακτορείο αυτό, MC2 Model Management, στόχευε στην εκπροσώπηση μοντέλων υψηλής μόδας, όμως σύμφωνα με καταγγελίες πρώην μοντέλων, χρησιμοποιήθηκε και ως «δίαυλος» για την πρόσβαση του Επστάιν σε νεαρές γυναίκες.

Καταγγελίες μοντέλων και πρακτορείων

Πρώην μοντέλα περιγράφουν ότι βρέθηκαν σε συνθήκες εξάρτησης από τον Επστάιν, ο οποίος παρουσιαζόταν ως άνθρωπος με ισχυρές διασυνδέσεις στη Νέα Υόρκη και στη βιομηχανία της μόδας.

Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως αναφέρουν, οι επαγγελματικές τους ευκαιρίες περιορίζονταν, ενώ οι ίδιες κατέληγαν να εργάζονται ως προσωπικό βοηθητικό προσωπικό του Επστάιν αντί για καριέρα στο μόντελινγκ.

Ένα από τα θύματα κατέθεσε ότι ο Επστάιν την κακοποίησε ενώ της είχε υποσχεθεί επαγγελματική υποστήριξη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υποσχέθηκε ότι θα κάνει το όνειρό μου πραγματικότητα, αλλά το μετέτρεψε σε εφιάλτη».

Ο ρόλος πρακτόρων και μεσαζόντων

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκονται και ανιχνευτές μοντέλων που λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι. Ένας από αυτούς, ο Ντανιέλ Σιάντ, φέρεται να έφερνε σε επαφή τον Επστάιν με νεαρές γυναίκες από διάφορες χώρες, στέλνοντας φωτογραφίες και πληροφορίες.

Σε εσωτερικά emails, ο Επστάιν ζητούσε επανειλημμένα «να του σταλούν λεπτομέρειες για τα κορίτσια», ενώ σε κάποιες περιπτώσεις απέρριπτε υποψηφιότητες ως «πολύ μεγάλες».

Ο Σιάντ, σύμφωνα με τα έγγραφα, λάμβανε πληρωμές για τις επαφές αυτές, τις οποίες χαρακτήριζε ως «αμοιβές εντοπισμού ταλέντων».

Μετά την καταδίκη και η συνέχεια των επαφών

Παρά τη φυλάκισή του, ο Επστάιν συνέχισε να έχει επαφές με πρόσωπα της μόδας. Στελέχη πρακτορείων φέρεται να του ζητούσαν βοήθεια για θεωρήσεις εισόδου μοντέλων, του έστελναν ενημερώσεις για καριέρες και διατηρούσαν φιλική επικοινωνία.

Σε ορισμένα emails, ακόμη και μετά την καταδίκη του, εμφανίζονται εκφράσεις αφοσίωσης και προσωπικής στήριξης προς τον Επστάιν από παράγοντες της βιομηχανίας.

Διεθνής έρευνα και συνεχιζόμενες υποθέσεις

Οι αποκαλύψεις έχουν οδηγήσει σε νέες έρευνες σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Παρίσι, όπου εξετάζονται καταγγελίες για εμπλοκή μεσαζόντων στο δίκτυο επαφών του Επστάιν.

Παράλληλα, οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων στον χώρο της μόδας υποστηρίζουν ότι η υπόθεση αναδεικνύει συστημικά κενά σε μια βιομηχανία που επί δεκαετίες έχει κατηγορηθεί ότι ανέχεται κακοποιητικές συμπεριφορές.

Όπως επισημαίνουν, το δίκτυο που αποκαλύπτεται δείχνει πως η γραμμή ανάμεσα στην επαγγελματική ανεύρεση μοντέλων και την εκμετάλλευση μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει καταρρεύσει πλήρως.

Η περίπτωση της Σβετλάνα Ποζντχάγεβα

Η Σβετλάνα Ποζντχάγεβα, Ρωσίδα πρώην μοντέλο που είχε εργαστεί σε ευρωπαϊκές αγορές πριν μεταβεί στις ΗΠΑ με φιλοδοξίες να εξελίξει την καριέρα της, περιέγραψε ότι η πορεία της συνδέθηκε άμεσα με το περιβάλλον του Τζέφρι Επστάιν μέσω προσώπων του χώρου της μόδας. Όπως έχει δηλώσει, ο μεσάζων της υπόθεσης την έφερε σε επαφή με τον Επστάιν, ο οποίος της υποσχέθηκε ότι θα τη βοηθήσει να εισέλθει στην αγορά της Νέας Υόρκης και να προχωρήσει επαγγελματικά ως μοντέλο.

Η ίδια ανέφερε ότι υπέγραψε συνεργασία με πρακτορείο που συνδεόταν με το δίκτυο αυτό, ωστόσο η επαγγελματική της πορεία δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν, καθώς – όπως υποστηρίζει – οι ευκαιρίες εργασίας ήταν περιορισμένες και η παρουσία της κατέληξε να μετατοπιστεί εκτός του καθαρά επαγγελματικού πλαισίου. Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει, στη συνέχεια βρέθηκε να εργάζεται ως προσωπική βοηθός του Επστάιν, περιγράφοντας ένα περιβάλλον στο οποίο, όπως λέει, υπήρξε μακροχρόνια εκμετάλλευση και έλλειψη ελέγχου της επαγγελματικής και προσωπικής της ζωής.

Η Ποζντχάγεβα έχει επίσης αναφέρει ότι, παρότι η συνεργασία του πρακτορείου με το οποίο είχε συμβόλαιο συνεχίστηκε για μεγάλο διάστημα, ακόμη και όταν η ίδια δεν εργαζόταν πλέον ως μοντέλο, αλλά για τον Επστάιν, η διοικητική υποστήριξη και η ανανέωση των εγγράφων παραμονής της στις ΗΠΑ εξακολουθούσε να διεκπεραιώνεται, γεγονός που – κατά την ίδια – αποτυπώνει την ύπαρξη ενός άτυπου συστήματος ανοχής και συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

protothema.gr / cnn