Από τα αγρέλια και τα σαλιγκάρια το 2003 που εμπορεύονταν παράνομοι μέσω κατεχομένων όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα, φτάσαμε στους τόνους καπνικών προϊόντων, καυσίμων και ζωικών προϊόντων μέχρι και αδήλωτων μετρητών. Οι κατασχέσεις του Τμήματος Τελωνείων σε τσιγάρα, ναρκωτικά, ρευστό εκτοξεύτηκαν τα τελευταία τρία χρόνια είτε αφορούν στα αεροδρόμια, είτε στα οδοφράγματα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των τσιγάρων και των θερμαινόμενων (άτμισμα) όπου ενώ το 2023 κατασχέθηκαν 3,6 εκατ. τεμάχια έφτασαν τα 23 εκατ. τεμάχια το ’25, δηλαδή σε δυο χρόνια. Αποκαλυπτικός ήταν σε συνέντευξή του στον «Φ» ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Τελωνείων Γιώργος Κωνσταντίνου, αφού μίλησε για κυκλώματα με τέσσερα παρακλάδια πίσω από τη διακίνηση καπνικών προϊόντων που φεύγουν από τα κατεχόμενα και καταλήγουν στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα οχήματα μέσω ειδικών διαδρομών καταλήγουν στην ΕΕ χωρίς να πληρωθούν δασμοί, ενώ ο φόβος του Τελωνείου είναι η εισαγωγή σύνθετων ναρκωτικών άγνωστων ως τώρα.

– Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια έντονη δραστηριότητα του Τμήματος Τελωνείων σε πολλούς τομείς δράσης. Πού οφείλεται αυτό, στην αύξηση των παρανομιών ή στην πιο έντονη ενεργοποίηση του Τμήματος;

– Αρχικά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το Τμήμα Τελωνείων γενικότερα είναι ένα κυβερνητικό Τμήμα με πολυσχιδές έργο, το οποίο καταπιάνεται με την διασφάλιση των δημοσίων εσόδων (σε δασμούς, φόρους κατανάλωσης και εισαγωγικό ΦΠΑ) από την μια και την εξυπηρέτηση του νόμιμου εμπορίου σε συνδυασμό με την ασφάλεια και προστασία της κοινωνίας από την άλλη (μέσω στοχευμένων ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται ή εξάγονται προς ή /και από την χώρα μας). Άρα διαχρονικά το Τμήμα Τελωνείων έχει να επιδείξει ένα πλούσιο πεδίο δράσης και σημαντικά αποτελέσματα, με την διαφορά ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει πιο έντονη παρουσία στα ΜΜΕ και ΜΚΔ με στόχο την επικοινωνία με τον κόσμο και την δημοσιοποίηση και γνωστοποίηση αυτού του έργου προς την κοινωνία.

Ωστόσο θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα σημαντικά αποτελέσματα που επιδεικνύει το Τμήμα καθημερινά οφείλονται σε ένα συνδυασμό παραγόντων που αφορούν στην ανάπτυξη τεχνικών συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών και ανάλυσης κινδύνου, την συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήματος, την χρήση σύγχρονων μέσων τεχνολογίας καθώς και την καθημερινή συνεργασία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, οργανισμούς και αρχές επιβολής του νόμου.

–Τα χτυπήματα των τελωνειακών είναι σε πολλά μέτωπα που δείχνει μια πρωτόγνωρη αύξηση των παρανομιών κυρίως μέσω των κατεχομένων. Πού το αποδίδεται;

– Το Τμήμα Τελωνείων έχει 24ωρη παρουσία, 7 μέρες την εβδομάδα σε όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας με σκοπό όπως προανέφερα την διασφάλιση των δημοσίων εσόδων καθώς και την προστασία και ασφάλεια της κοινωνίας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος επιβάλλεται να διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι, όπως προβλέπονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε αεροπορικό και θαλάσσιο φορτίο εμπορευμάτων καθώς και επιβατών που διέρχονται από τα σημεία εισόδου και εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν τόσο ελέγχους εγγράφων και λογιστικούς εκ των υστέρων ελέγχους όσο και φυσικούς ελέγχους φορτίων, αποσκευών και μέσων μεταφοράς και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και ελέγχους υποστατικών ή /και οικιών (με σχετική έκδοση ενταλμάτων έρευνας, όπου αυτό απαιτείται).

Από το 2003 και με το σταδιακό διάνοιγμα διαφόρων σημείων διέλευσης από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Τμήμα μας, πέραν των παραδοσιακών συνήθων ελέγχων που διενεργούνται από όλα τα Τελωνεία στον κόσμο, έχει οριστεί ως η αρμόδια αρχή για την επιτήρηση και ορθή εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, ο οποίος καθορίζει τους κανόνες και τα εγκεκριμένα σημεία για την διέλευση εμπορευμάτων, προσώπων και οχημάτων από τις περιοχές που δεν βρίσκονται κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι πάντα με κίνητρο το χρήμα, το εύκολο κέρδος και το οικονομικό όφελος, οι κατεχόμενες περιοχές αποτελούν μια πιο εύκολα προσβάσιμη αγορά, για άτομα που ασχολούνται με το λαθρεμπόριο, για την προμήθεια αφορολόγητων και αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων και καυσίμων κατά κύριο λόγο και την παράνομη διανομή και εμπορία τους στη συνέχεια στις ελεύθερες περιοχές. Θα πρέπει περαιτέρω να τονιστεί ότι η παρουσία μας στα εγκεκριμένα σημεία διέλευσης, πέραν της διασφάλισης των δημοσίων εσόδων, έχει την ιδιότητα της διασφάλισης της διέλευσης μόνο των εμπορευμάτων εκείνων που προβλέπονται από τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής και τα οποία δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών της χώρας μας. Για τον λόγο αυτό οι λειτουργοί που στελεχώνουν τα σημεία διέλευσης διενεργούν καθημερινά ελέγχους για να διαπιστώσουν ότι δεν διακινούνται ναρκωτικές ουσίες, ζώα ή ζωικά προϊόντα, συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα για μεταφορά ασθενειών, φυτοφάρμακα, προϊόντα που παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (απομιμήσεις), προϊόντα που θεωρούνται επικίνδυνα για το περιβάλλον, εμπορεύματα που δεν πληρούν συγκεκριμένες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας κλπ.

–Ανέκαθεν το λαθρεμπόριο ζώων με τα κατεχόμενα ήταν στην πρώτη γραμμή. Τι προσπάθειες γίνονται ενόψει και τους αφθώδους πυρετού;

– Η προσπάθεια που καταβάλλεται από το Τμήμα Τελωνείων είναι τουλάχιστον στα εγκεκριμένα σημεία διέλευσης, όπου έχει και συνεχή παρουσία να γίνονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για την αποτροπή διέλευσης ζώων ή και ζωικών προϊόντων από τις κατεχόμενες περιοχές, όπως ρητά απαγορεύεται από τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής. Ωστόσο η πρόσφατη εμπειρία απέδειξε ότι λόγω και της φύσης και του όγκου των προϊόντων αυτών ή των ζώων είναι πολύ δύσκολο κάποιος να τα διοχετεύσει από τα εγκεκριμένα σημεία διέλευσης, γι’ αυτό η μορφή αυτή του λαθρεμπορίου φαίνεται να διεξάγεται από μη εγκεκριμένα σημεία, η φύλαξη των οποίων δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του δικού μας Τμήματος.

–Μια «πληγή» που παραμένει αφορά στη μετάβαση Ε/κ στα κατεχόμενα για προμήθεια καυσίμων για εμπορικούς λόγους. Σε ποιες ενέργειες προβαίνετε και ποιες επιπτώσεις έχει ένας που αποδεδειγμένα το κάνει για εμπορικούς σκοπούς;

Όπως ανέφερα και προηγουμένως τα καύσιμα όπως και τα καπνικά ως υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης προϊόντα αποτελούν τα πιο συχνά κατασχεθέντα εμπορεύματα σε καθημερινή βάση. Οι έλεγχοι είναι εντονότεροι και στοχευμένοι ειδικότερα σε εμπορικού τύπου οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία, βαν κλπ), τα οποία έχουν μεγαλύτερης ποσότητας ντεπόζιτα από τα συνηθισμένα και γίνεται μεγαλύτερη κατανάλωση λόγω της εμπορικής χρήσης των οχημάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις γίνεται κατάσχεση τόσο του οχήματος όσο και των καυσίμων και αναλόγως, είτε γίνεται δικογραφικός φάκελος και οδηγείται η υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου, είτε γίνεται αποδεκτή πρόταση του εμπλεκόμενου για εξώδικο συμβιβασμό με την καταβολή ψηλών προστίμων για τα αδικήματα, αναλόγως ποσότητας και συχνότητας των παραβάσεων, αλλά και για την απόδοση των κατασχεθέντων οχημάτων. Επισημαίνεται ότι τα καύσιμα σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφονται στους εμπλεκόμενους, αφαιρούνται από τα ντεπόζιτα και ακολουθούν διαδικασία καταστροφής ή ανακύκλωσης σε συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρείες για το σκοπό αυτό. Διακίνηση ρευστών από χώρα σε χώρα

– Πρόσφατα είδαμε να εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για ένα καινούργιο είδος παρανομίας και αφορά στη μεταφορά μετρητών από τα κατεχόμενα στις περιοχές που ελέγχει η Δημοκρατία. Πως προέκυψε αυτού του είδους το τελωνειακό αδίκημα το οποίο ενδεχομένως να παραπέμπει και σε άλλου είδους αδικήματα;

– Είναι αντιληπτό ότι ο κίνδυνος μεταφοράς ρευστών διαθεσίμων, τα οποία ενδεχομένως να αποτελούν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα ψηλός όταν η μεταφορά τους γίνεται από τις κατεχόμενες περιοχές. Για τον λόγο αυτό στο πρώτο σημείο, στο οποίο μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο, η ευθύνη βαρύνει το Τμήμα Τελωνείων για τον εντοπισμό και διερεύνηση τέτοιων παράνομων χρηματικών ροών.

Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την υποχρέωση των πολιτών που μεταφέρουν χρηματικά ποσά ίσα ή μεγαλύτερα της αξίας των €10,000 ευρώ, στις περιπτώσεις που τα έχουν μεταφέρει από τα κλειστά λιμάνια και αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας στα κατεχόμενα, κατά την διακίνηση τους από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές να τα δηλώνουν στους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων και να είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την προέλευση, αλλά και την σκοπούμενη χρήση τους με σχετικά δικαιολογητικά ή παραστατικά που να ενισχύουν τους ισχυρισμούς τους. Όταν αυτά εντοπίζονται από τους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων και δεν δηλωθούν κατάσχονται και ακολουθεί σχετική διερεύνηση.

Ο έλεγχος και η παρουσίαση σχετικών δικαιολογητικών και παραστατικών αφορά και ρευστά διαθέσιμα που μεταφέρονται από πρόσωπα που τα έχουν αποκτήσει στις κατεχόμενες περιοχές. Σε περίπτωση που δεν δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις ή δεν προσκομιστεί σχετική μαρτυρία για την νόμιμη προέλευση τους αυτά κατακρατούνται για περαιτέρω διερεύνηση, η οποία διενεργείται σε συνεργασία με άλλες αρχές επιβολής του Νόμου.

–Παρόμοιες υποθέσεις ανακαλύπτονταν και στα αεροδρόμια, δηλαδή η μεταφορά αδήλωτων χιλιάδων ευρώ που μπορεί να αποτελούν πηγή ξεπλύματος χρήματος. Σε ποιες κινήσεις προβαίνει το Τμήμα Τελωνείων για εντοπισμό τέτοιων περιπτώσεων και αν υπήρξε εμπλοκή και της ΜΟΚΑΣ;

– Ο έλεγχος της διακίνησης ρευστών διαθεσίμων διενεργείται από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι λαθραίες και παράνομες συναλλαγές διενεργούνται σε μετρητά και οι εμπλεκόμενοι σε αυτές προσπαθούν να τα μεταφέρουν από τις χώρες όπου πραγματοποιούνται οι συναλλαγές προς τις χώρες όπου βρίσκονται και ενεργούν οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, προσπαθώντας με τη διακίνηση από χώρα σε χώρα να αποκρύπτουν την παράνομη πηγή των εσόδων. Για τον λόγο αυτό το Τμήμα Τελωνείων διενεργεί ελέγχους στα σημεία εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας για εντοπισμό τέτοιων περιπτώσεων, αδήλωτων δηλαδή ρευστών διαθεσίμων όπως και την καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων για τα ρευστά διαθέσιμα που δηλώνονται από τους διερχόμενους επιβάτες σε λιμάνια και αεροδρόμια, για ενδεχόμενες μελλοντικές έρευνες. Σε περιπτώσεις αδήλωτων ρευστών διαθεσίμων ή /και σε ύποπτες δηλώσεις μεταφοράς, στις οποίες δεν υποστηρίζονται από συνοδευτικά έγγραφα που να υποδηλώνουν την πηγή και την σκοπούμενη χρήση τους, τα ρευστά κατακρατούνται ή κατάσχονται και ακολουθεί μια διαδικασία διερεύνησης σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες όπως την ΜΟΚΑΣ και την Αστυνομία.

Το οικονομικό κέρδος πίσω από το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων

-Μπορούμε να πούμε ότι το υπ’ αριθμό 1 είδος λαθρεμπορίου σήμερα αφορά στα καπνικά προϊόντα. Τι επιπτώσεις έχει κάποιος αν εντοπιστεί να κατέχει ποσότητες παράνομα και γιατί παρά τις υποθέσεις συνεχίζουν απτόητοι οι λαθρέμποροι αυτού του είδους;

– Αν το μέτρο σύγκρισης είναι ο αριθμός υποθέσεων ή ο αριθμός κατασχεθέντων εμπορευμάτων, τότε ίσως ναι, μπορεί να γίνει αποδεκτή αυτή η παραδοχή ότι το λαθρεμπόριο τσιγάρων αποτελεί ίσως την κύρια μορφή λαθρεμπορίου που απασχολεί το Τμήμα Τελωνείων. Λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ιδιάζουσα κατάσταση της χώρας μας με την παράνομη προμήθεια καπνικών ειδών από τις κατεχόμενες περιοχές παρατηρείται μια έξαρση τα τελευταία χρόνια στο είδος αυτό του λαθρεμπορίου. Παρατηρούνται δε δύο φαινόμενα ή δύο τάσεις με τις ροές λαθραίων τσιγάρων από τις κατεχόμενες περιοχές:

Η μία ροή αφορά τις μεμονωμένες περιπτώσεις ατόμων που μεταβαίνουν για την προμήθεια μικρών ποσοτήτων καπνικών (1-5 κούτες τσιγάρων) για προσωπική χρήση και οι οποίες τυγχάνουν χειρισμού στα σημεία διέλευσης από τους εκάστοτε λειτουργούς με την κατάσχεση των καπνικών ειδών και την εξώδικη διευθέτηση των διαπραχθέντων αδικημάτων.

Η δεύτερη ροή αφορά την δραστηριότητα οργανωμένων ομάδων λαθρεμπορίου με τέσσερα διαφορετικά κυκλώματα: Το ένα διοχετεύει τα παράνομα αδασμοαφορολόγητα καπνικά είδη στην αγορά των ελεύθερων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω οργανωμένων δικτύων προμήθειας, μεταφοράς (κυρίως από μη εγκεκριμένα σημεία διέλευσης) και διανομής τους. Το δεύτερο φαίνεται να δραστηριοποιείται συστηματικά με την οργάνωση και μεταφορά καπνικών ειδών μέσω των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου σε παράνομες αγορές κυρίως του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε ταξιδιωτικές αποσκευές. Το τρίτο κύκλωμα διοχετεύει επίσης αδασμοαφορολόγητα καπνικά είδη των κατεχομένων μέσω πακέτων εταιρειών ταχυμεταφορών ή ταχυδρομείου σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, το τέταρτο κύκλωμα, το οποίο παρατηρείται τα τελευταία 2-3 χρόνια φαίνεται να διοχετεύει καπνικά προϊόντα από τις κατεχόμενες περιοχές προς την παράνομη αγορά του Ισραήλ, με μεταφορά των καπνικών μέσα σε βάρκες και πλοία από τις ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τις ακτές του Ισραήλ.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όταν εντοπιστούν και κατασχεθούν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων, ξεκινά ανακριτική διαδικασία που ολοκληρώνεται με την προετοιμασία δικογραφικού φακέλου για να παρουσιαστούν οι εμπλεκόμενοι ενώπιον δικαστηρίου. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής οι εμπλεκόμενοι έχουν την δυνατότητα να προτείνουν εξώδικη διευθέτηση της υπόθεσης με καταβολή χρηματικής πληρωμής ως συμβιβαστικού ποσού, το οποίο ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων έχει την ευχέρεια να αποδεχτεί ή να απορρίψει σύμφωνα με τον Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο και αφού λάβει υπόψη του ένα σύνολο παραγόντων που αφορούν την κάθε υπόθεση ξεχωριστά, όπως την ποσότητα και τα είδη των κατασχεθέντων καπνικών, την συχνότητα εμπλοκής των υπόπτων σε υποθέσεις, τις συνθήκες κατάσχεσης κ.α. Σημειώνεται ότι κατάσχονται επίσης και μεταφορικά μέσα, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται για την διανομή και μεταφορά των καπνικών ειδών, τα οποία μπορεί να επιστραφούν αργότερα στους ιδιοκτήτες με την καταβολή πρόσθετου ποσού απόδοσης σε αντίθεση με τα κατασχεθέντα καπνικά, τα οποία ακολουθούν την διαδικασία καταστροφής σε αδειοδοτημένες προς αυτό το σκοπό εταιρείες. Στο ερώτημα σας γιατί συνεχίζουν απτόητοι οι λαθρέμποροι να το πράττουν παρά τις επαναλαμβανόμενες κατασχέσεις ο λόγος είναι το εύκολο οικονομικό κέρδος.

Η παράνομη και λαθραία αγορά καπνικών από τα κατεχόμενα παρέχει δυστυχώς την δυνατότητα αποκόμισης μεγάλου οικονομικού οφέλους σε αυτούς που το διαπράττουν και γι’ αυτό συνεχίζουν τις δραστηριότητες τους ακόμα κι αν καταβάλουν ψηλά ποσά ως πρόστιμα σε περιπτώσεις εντοπισμού και καταδίκης τους από το Δικαστήριο.

Η απάτη δεν περιορίζεται μόνο στα πολυτελή αυτοκίνητα από Βρετανία

–Πρόσφατα το Τμ. Τελωνείων ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για μια κομπίνα με πολυτελή οχήματα από την Βρετανία. Τι ακριβώς διαπιστώθηκε και πού βρίσκεται η υπόθεση;

– Η κομπίνα με τα πολυτελή (και όχι μόνο) οχήματα από την Βρετανία έχει δύο πτυχές. Η μία βασική αφορά την σοβαρής μορφής υποτιμολόγιση των οχημάτων, που γίνεται κατά την πρώτη εισαγωγή τους σε άλλα κράτη μέλη (κυρίως στην Ολλανδία και Βουλγαρία) και η δεύτερη επίσης σοβαρή πτυχή αφορά την υποβολή και χρήση πλαστών ή /και ψευδών εγγράφων και δικαιολογητικών ως προς την καταβολή των δασμών και φόρων σε άλλο κράτος μέλος. Επειδή τα αδικήματα δεν έχουν διαπραχθεί στη Κύπρο και αφορούν ουσιαστικά απώλεια εσόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Τμήμα Τελωνείων από την πρώτη στιγμή που έγινε αντιληπτή αυτή η απάτη, ενημέρωσε σχετικά τόσο το Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), όσο και το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η απάτη δεν περιορίζεται μόνο στα πολυτελή αυτοκίνητα από την Βρετανία αλλά και σε κοινά οχήματα (σαλούν ή SUV) που κυκλοφορούν συχνά στους δρόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

-Επίσης διαπιστώθηκε μια προσπάθεια να γίνει η Κύπρος νεκροταφείο παλαιών οχημάτων από την Βρετανία, πως το απέτρεψε το Τμ. Τελωνείων;

– Αυτό είναι ένα φαινόμενο άμεσα συνυφασμένο με την προηγούμενη ερώτηση, αφού γίνεται σε συνδυασμό με την υποτιμολόγιση των οχημάτων που υπερβαίνουν τα 5 έτη από την πρώτη εγγραφή, τα οποία μετά την εισαγωγή τους σε άλλα Κράτη Μέλη ακολουθούν μια διαδικασία εγγραφής στα άλλες χώρες της ΕΕ (κυρίως στη Βουλγαρία), αποκτώντας πλέον ενωσιακό χαρακτήρα και παρακάμπτοντας έτσι την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία περί απαγόρευσης εισαγωγής οχημάτων πέραν των 5 ετών από τρίτες χώρες. Το θέμα αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Μας ανησυχεί η αύξηση ναρκωτικών

–Οι επιτυχίες του Τμήματος στην πάταξη της εμπορίας ναρκωτικών είναι σχεδόν καθημερινές. Μαζί με την ΥΚΑΝ εντοπίζονται μεγάλες ποσότητες. Έχει διαπιστώσει ποιο είναι το προφίλ αυτών που μεταφέρουν ναρκωτικά στη χώρα μας;

– Το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και η αποτροπή της εισαγωγής τους από τα σημεία εισόδου / εξόδου της Δημοκρατίας είναι ψηλά στις προτεραιότητες του Τμήματος Τελωνείων, αφού αποτελεί και μια από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η κοινωνία την οποία οφείλουμε να προστατεύουμε. Η στενή, έντονη και καθημερινή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με την ΥΚΑΝ τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αποδίδει σημαντικά, αφού μέσα από την ανταλλαγή και αξιολόγηση πληροφοριών, αλλά και μέσα από κοινές δράσεις και επιχειρήσεις που διενεργούμε σε διάφορα μέτωπα φαίνεται να οδηγεί σε κατακόρυφη αύξηση των κατασχέσεων τόσο του Τμήματος Τελωνείων όσο και της ΥΚΑΝ. Η Κύπρος μέσα από τις κατασχέσεις που καταγράφονται φαίνεται να εξακολουθεί να παραμένει προορισμός κυρίως παραδοσιακών ναρκωτικών, όπως κάνναβης και κοκαΐνης, ωστόσο τα τελευταία χρόνια μας ανησυχεί ο εντοπισμός και η κυκλοφορία στη κυπριακή αγορά νέων συνθετικών ψυχοτρόπων ουσιών σε διάφορες μορφές που είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν και να κατασχεθούν. Όσον αφορά το προφίλ των μεταφορέων είναι δύσκολο να σκιαγραφηθεί, αφού τις μεταφορές διενεργούν πρόσωπα κάθε φύλου, ηλικίας και εθνικότητας, οπότε από μόνο του ως στοιχείο δεν βοηθά στον εντοπισμό. Αυτό που γίνεται είναι ένας συνδυασμός στοιχείων και πληροφοριών που συλλέγονται, αναλύονται και επεξεργάζονται και με τον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ των δύο υπηρεσιών, εντοπίζονται επικίνδυνα φορτία και ύποπτοι επιβάτες για την μεταφορά και ελέγχονται.