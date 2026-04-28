Απεβίωσε ο 21χρονος Άγγελος Κόμπος από Λεμεσό, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο στη Λεμεσό.

Ο άτυχος οδηγός, που απεβίωσε γύρω στις 10:35 χθες βράδυ, νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσηλευτήριο της Λεμεσού, μετά από οδική σύγκρουση που συνέβη το βράδυ της 24ης Απριλίου στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, ενώ ο άτυχος 21χρονος επέβαινε ως συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε 23χρονος στην οδό Γεωργίου Α΄ στη Λεμεσό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε στο πίσω μέρος οχήματος που οδηγούσε 20χρονος. Σημειώνεται ότι και οι δύο επιβαίνοντες της μοτοσικλέτας δεν έφεραν προστατευτικά κράνη.