Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής στον παραλιακό δρόμο της Λεμεσού, στην τουριστική περιοχή της Γερμασόγειας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο επιβαινόντων μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο επιβάτες της μοτοσικλέτας.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο είναι σοβαρά πολυτραυματίας, ενώ ο δεύτερος φέρει ελαφρότερα τραύματα.