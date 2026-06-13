Νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Στρόβολο όπου 23χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρα οδική σύγκρουση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η θανατηφόρα οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 12 το μεσημέρι στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στο Στρόβολο (παρά τον κυκλικό κόμβο Καλαμών).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μοτοσικλέτα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο μοτοσικλετιστής να εκτιναχθεί και να πέσει στο έδαφος.

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ενημέρωση από την Αστυνομία

Σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Λευκωσία, έχασε τη ζωή του ο ADEEL AKHTAR, 23 ετών, από το Πακιστάν.

Η θανατηφόρα οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 12:10 μ.μ., όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, στον Στρόβολο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενου οχήματος, το οποίο οδηγούσε 39χρονη γυναίκα.

Στο πίσω κάθισμα του οχήματος βρισκόταν ο πεντάχρονος γιος της 39χρονης, προσδεδεμένος σε παιδικό κάθισμα ασφαλείας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 23χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε τον θάνατό του. Η 39χρονη οδηγός και το πεντάχρονο παιδί δεν τραυματίστηκαν.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η θανατηφόρα οδική σύγκρουση.