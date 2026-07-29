Καταζητούνται οι:

Walid Aljuhmani, 23 χρόνων Qasai Aljuhmani, 25 χρόνων

για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά στα αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, τραυματισμού, μαχαιροφορίας, οπλοφορίας για διέγερση τρόμου, απαίτησης περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή και κατοχής επιθετικού οργάνου, που διαπράχθηκαν στην επαρχία Λεμεσού, στις 20/07/2026

Για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα ένα πρόσωπο, φωτογραφία του οποίου έχει δοθεί στην δημοσιότητα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους[, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στο τηλέφωνο 25-805057, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.