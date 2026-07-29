Θλίψη στη γαλλική και διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή προκάλεσε ο θάνατος του DJ και παραγωγού Kavinsky, κατά κόσμον Vincent Belorgey, σε ηλικία 50 ετών.

Ο Γάλλος καλλιτέχνης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης. Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Ο Kavinsky έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το «Nightcall», το οποίο κυκλοφόρησε το 2010 και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Guy-Manuel de Homem-Christo των Daft Punk.

Το τραγούδι απέκτησε παγκόσμια απήχηση όταν συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας «Drive» του 2011, με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ, και εξελίχθηκε σε ένα από τα χαρακτηριστικότερα κομμάτια της synthwave και της ηλεκτρονικής μουσικής.

Ο Kavinsky κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ, το «OutRun» το 2013 και το «Reborn» το 2022, ενώ πραγματοποιούσε συχνές εμφανίσεις σε συναυλίες και διεθνή μουσικά φεστιβάλ.

Τον Αύγουστο του 2024 συμμετείχε στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, παρουσιάζοντας το «Nightcall» στο Stade de France.

Ο Γάλλος μουσικός επρόκειτο να εμφανιστεί στις 8 Αυγούστου στο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής Gärten on the Beach, στο ιπποδρόμιο Deauville-Clairefontaine.

protothema.gr