Έξι ρυμουλκούμενες καρότσες κλειστού τύπου παρέλαβε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο πλαίσιο του έργου «ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΙΣ» του Προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα – Κύπρος 2021–2027.

Οι νέες κινητές μονάδες τεχνικής διάσωσης θα κατανεμηθούν ανά μία σε κάθε Επαρχιακή Διεύθυνση Πυροσβεστικών Σταθμών και διαθέτουν εξειδικευμένο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών.

Η προμήθειά τους αναμένεται να ενισχύσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ταχύτητα ανταπόκρισης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ παρέχεται δυνατότητα συνδρομής και σε άλλες χώρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η διαδικασία εξοπλισμού των ρυμουλκούμενων μονάδων πραγματοποιείται από την Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών, υπό την επίβλεψη του διοικητή της ΕΜΑΚ, Πυραγού Χαράλαμπου Χαραλάμπους.

Τις εργασίες επιθεώρησε ο Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος.

Το έργο «ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΙΣ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, μέσω του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα – Κύπρος 2021–2027.