Μερίδιο 15% στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Κιρκούκ στο Ιράκ απέκτησε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Τουρκίας (TPAO), μέσω συμφωνίας μεταβίβασης μετοχών με τη βρετανική BP.

Τη συμφωνία ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, αναφέροντας ότι η TPAO αποκτά παρουσία σε μία από τις σημαντικότερες πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές του Ιράκ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η τουρκική εταιρεία αποκτά ποσοστό 15% στην BP Energy Company of Kirkuk Limited (BPECKL).

Σύμφωνα με τον Μπαϊρακτάρ, η TPAO θα συνεργαστεί με τους υπόλοιπους εταίρους της BPECKL για την ανάπτυξη κοιτασμάτων, τα αποθέματα των οποίων εκτιμώνται σε περίπου τρία δισεκατομμύρια βαρέλια.

Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της TPAO. Πρόσθεσε ότι το Κιρκούκ έχει «ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία» για την Τουρκία.

Η εξέλιξη σημειώνεται μία ημέρα μετά τις συνομιλίες μεταξύ Άγκυρας και Βαγδάτης για την εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι οι δύο χώρες επιδιώκουν να υπογράψουν το συντομότερο δυνατό μια νέα, συνολική συμφωνία στον τομέα της ενέργειας.

ΚΥΠΕ