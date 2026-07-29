Η Toyota συνεχίζει να εξελίσσει το GR Yaris, αποδεικνύοντας ότι για την TOYOTA GAZOO Racing η βελτίωση ενός μοντέλου δεν σταματά ποτέ. Η νέα αναβαθμισμένη έκδοση του κορυφαίου hot hatch ενσωματώνει μια σειρά από στοχευμένες αλλαγές, οι οποίες προέρχονται απευθείας από την εμπειρία της εταιρείας στους αγώνες και έχουν ως στόχο να προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, καλύτερο έλεγχο και πιο άμεση επικοινωνία ανάμεσα στον οδηγό και το αυτοκίνητο. Από την πρώτη ημέρα της παρουσίασής του το 2020, το GR Yaris εξελίσσεται συνεχώς μέσα από τη συμμετοχή της TOYOTA GAZOO Racing στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), και όχι μόνο. Οι μηχανικοί της Toyota αξιοποιούν δεδομένα από πραγματικές συνθήκες αγώνα, αναλύουν τη συμπεριφορά των εξαρτημάτων και λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις επαγγελματιών οδηγών, μεταφέροντας τις βελτιώσεις απευθείας στα μοντέλα παραγωγής.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το τιμόνι. Η διάμετρός του μειώθηκε κατά πέντε χιλιοστά, φτάνοντας πλέον τα 360 mm, επιτρέποντας ταχύτερες κινήσεις και πιο άμεσες αντιδράσεις. Παράλληλα, η στεφάνη έγινε παχύτερη για καλύτερο κράτημα, ενώ αφαιρέθηκαν τα ειδικά στηρίγματα για τους αντίχειρες, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στις απαιτητικές συνθήκες οδήγησης. Επίσης, όλα τα κουμπιά μετακινήθηκαν σε νέες θέσεις ώστε να αποφεύγονται οι ακούσιες ενεργοποιήσεις κατά τη διάρκεια έντονων ελιγμών. Σημαντικές είναι και οι αλλαγές που αφορούν το κράτημα. Το GR Yaris εξοπλίζεται πλέον με νέα ελαστικά Bridgestone Potenza Race, τα οποία διαθέτουν ανασχεδιασμένο πέλμα, νέα γόμα και διαφορετική εσωτερική κατασκευή. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη πρόσφυση, καλύτερος έλεγχος στις υψηλές ταχύτητες και ταυτόχρονα μειωμένος θόρυβος κύλισης στην καθημερινή χρήση.

Για να αξιοποιηθεί πλήρως η αυξημένη πρόσφυση, η Toyota προχώρησε σε νέα ρύθμιση της ανάρτησης και του ηλεκτρικού συστήματος διεύθυνσης. Οι αποσβεστήρες εμπρός και πίσω επαναρυθμίστηκαν, ενώ το ηλεκτρικό τιμόνι αποκτά μεγαλύτερο εύρος λειτουργίας ακόμη και κατά το έντονο φρενάρισμα ή στις στροφές με υψηλά πλευρικά φορτία, προσφέροντας αυξημένη ακρίβεια και καλύτερη αίσθηση στον οδηγό. Παράλληλα, αναβαθμίζεται και ο εξοπλισμός ασφαλείας. Το νέο GR Yaris διαθέτει πλέον στάνταρ κάμερα παρακολούθησης του οδηγού, η οποία μπορεί να αναγνωρίσει σημάδια κόπωσης ή απόσπασης προσοχής και συνεργάζεται με το Emergency Driving Stop System. Επιπλέον, όταν επιλεγεί το προαιρετικό κάθετο χειρόφρενο, το αυτοκίνητο εξοπλίζεται πλέον και με θερμαινόμενο τιμόνι και θερμαινόμενα καθίσματα, βελτιώνοντας την άνεση στις χειμερινές μετακινήσεις.

Οι αλλαγές εφαρμόζονται τόσο στο GR Yaris όσο και στην έκδοση GR Yaris Aero Performance, επιβεβαιώνοντας ότι η φιλοσοφία της TOYOTA GAZOO Racing παραμένει σταθερή. Δηλαδή, κάθε εμπειρία από τους αγώνες αποτελεί μια ευκαιρία για να δημιουργούνται ακόμη καλύτερα αυτοκίνητα δρόμου.