Το υπουργείο Εσωτερικών καρφώνει τον ΔΗΣΥ σχετικά με το θέμα των ταυτοτήτων υποδεικνύοντας πως το 2020 είχε ταχθεί υπέρ της αφαίρεσης των στοιχείων των γονέων από τα δελτία ταυτότητας, σε αντίθεση με τη στάση που τηρεί σήμερα.

Το υπουργείο Εσωτερικών με ανακοίνωσή του ρίχνει την μπάλα στα κόμματα υποδεικνύοντας ότι «σε περίπτωση που οι θέσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων έχουν τροποποιηθεί, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων για συζήτηση, ώστε να επανεξετάσει την απόφαση και να προβεί, αν αυτό είναι εφικτό, σε αναθεώρηση των όρων της Σύμβασης για την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου έχει ως ακολούθως:

Ενημέρωση για τις νέες βιομετρικές ταυτότητες

«Σε σχέση με τη δημόσια συζήτηση των τελευταίων ημερών για τις νέες βιομετρικές ταυτότητες, στις οποίες δεν αναγράφονται τα στοιχεία των γονέων του κατόχου της ταυτότητας, το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι:

Το ζήτημα είχε τεθεί από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού το 2012 σε παρεμβάσεις της, με τις οποίες έθετε ζήτημα δυσμενούς διάκρισης, περιθωριοποίησης και στιγματισμού των παιδιών αγνώστου πατρός ή των παιδιών από μονήρεις γυναίκες, εξαιτίας της αναγραφής παύλας δίπλα από το όνομα πατρός στις πολιτικές ταυτότητας.

Με αφορμή τις θέσεις της Επιτρόπου, το ζήτημα συζητήθηκε σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τόσο το 2020 όσο και το 2022. Η πλειοψηφία των βουλευτών και των πολιτικών κομμάτων, περιλαμβανομένου του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος με σημερινή του ανακοίνωση διαφοροποιεί την τότε θέση του και διαφωνεί, είχε ταχθεί υπέρ της αφαίρεσης των στοιχείων των γονέων από τα δελτία ταυτότητας.

Κατά τις συζητήσεις, η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε παροτρύνει το Υπουργείο Εσωτερικών να εξετάσει τη δυνατότητα αφαίρεσης των στοιχείων των γονέων, γεγονός που δεν ήταν εφικτό το 2022 λόγω της εν ισχύ Σύμβαση. Την ίδια ώρα, υπήρξε δέσμευση από πλευράς Υπουργείου για αξιολόγηση της εισήγησης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη νέα Σύμβαση για την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων το 2025.

Βάσει των πιο πάνω, αποφασίστηκε η μη αναγραφή των στοιχείων των γονέων, στο πλαίσιο της νέας Σύμβασης και αφού λήθηκαν υπόψη:

οι θέσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, οι θέσεις της πλειοψηφίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων και των βουλευτών, η πολιτική που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλείστα εκ των οποίων δεν αναγράφονται τα συγκεκριμένα στοιχεία, και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2025/1208 και εγχειρίδια του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, στα οποία σημειώνεται ότι το ονοματεπώνυμο των γονέων δεν περιέχεται στα υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στις ταυτότητες.

Διευκρινίζεται ότι το δελτίο ταυτότητας αποτελεί έγγραφο ταυτοποίησης του ίδιου του κατόχου και σε αυτό πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στα προσωπικά στοιχεία που ταυτοποιούν τον κάτοχό του. Σημειώνεται, επιπρόσθετα, ότι τα στοιχεία των γονέων δεν αναγράφονται στα διαβατήρια, ενώ το βασικό έγγραφο ταυτοποίησης και απόδειξης των στοιχείων των γονέων είναι το πιστοποιητικό γέννησης.

Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που οι θέσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων έχουν τροποποιηθεί, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων για συζήτηση, ώστε να επανεξετάσει την απόφαση και να προβεί, αν αυτό είναι εφικτό, σε αναθεώρηση των όρων της Σύμβασης για την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων».

Η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα ο ΔΗΣΥ σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τη διαφωνία του με την απόφαση της Κυβέρνησης να αφαιρέσει από τις ταυτότητες τα πεδία «όνομα πατρός» και «όνομα μητρός». «Η θέση μας ήταν και είναι η ίδια: Ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει την ελεύθερη επιλογή κατά πόσο επιθυμεί την αφαίρεση των συγκεκριμένων στοιχείων στην ταυτότητά του. Για τον σκοπό αυτό, ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει ετοιμάσει σχετική Πρόταση Νόμου, η οποία θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων», ανέφερε στην πρωινή του ανακοίνωση.

Με νεότερη ανακοίνση, ο ΔΗΣΥ απαντά στο ΥΠΕΣ, λέγοντας πως «η κυβέρνηση παραπληροφορεί και μεταθέτει τις ευθύνες της για τις ταυτότητες».

«Υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής, η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταθέσει σε άλλους την ευθύνη για τη μονομερή απόφασή της να αφαιρέσει από τις ταυτότητες τα στοιχεία πατρός και μητρός. Παράλληλα, παραπληροφορεί ως προς τη θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η ανακοίνωσή μας, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2022, είναι σαφέστατη: “Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν υποστηρίζει την κατάργηση της αναγραφής των γονέων του παιδιού από τις ταυτότητες αλλά το δικαίωμα της εθελοντικής εξαίρεσης…“. Επαναλαμβάνουμε, ο ΔΗΣΥ ήταν και παραμένει αντίθετος με την αφαίρεση των πεδίων «όνομα πατρός» και «όνομα μητρός» από τις ταυτότητες, εκτός εάν το ζητήσει ο ίδιος ο πολίτης. Καλούμε, λοιπόν, την κυβέρνηση, αντί να επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες για τη μονομερή απόφασή της και μάλιστα παραπληροφορώντας, να προχωρήσει αμέσως στη διόρθωσή της. Επαναλαμβάνουμε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει ετοιμάσει και σχετική πρόταση νόμου, την οποία θα καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων».

Πρόταση νόμου και από ΕΛΑΜ

Παράλληλα, έντονη αντίδραση υπήρξε και από πλευράς ΕΛΑΜ. Σε ανακοίνωση τόνισε πως δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω από το ζήτημα της αφαίρεσης των ονομάτων του πατέρα και της μητέρας από τις πολιτικές ταυτότητες. Η εν λόγω απόφαση, συνέχισε, αποτελεί άλλο ένα παραλογισμό που προσπαθεί να επιβάλει η νέα τάξη πραγμάτων στο όνομα ενός ανύπαρκτου προοδευτισμού.

«Καταθέτουμε σχετική πρόταση νόμου στη Βουλή, ώστε να επαναφέρουμε τα ονόματα πατέρα και μητέρας ως υποχρεωτικά πεδία. Ας μπει επιτέλους φρένο σε όσους χτυπούν την οικογένεια και τις αξίες μας. Και επειδή από την ώρα που αναδείξαμε το ζήτημα κάποιοι επιλέγουν το βολικό κρυφτούλι, κάθε πολιτική παράταξη θα κριθεί πλέον από τις πράξεις της», κατέληξε το ΕΛΑΜ.