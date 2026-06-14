Σε θρίλερ για τις ελληνικές αρχές εξελίσσεται η δολοφονία 25χρονου, χθες το βράδυ, στα Εξάρχεια.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν το θύμα και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για Τούρκο υπήκοο, ο οποίος βρισκόταν τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα και είχε υποβάλει αίτημα ασύλου.

Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ξεκαθάρσιμα λογαριασμών του οργανωμένου εγκλήματος χωρίς όμως να έχει αποκλειστεί ακόμα και το σενάριο να πρόκειται για μέλος εγκληματικής ομάδας που είχε ανοιχτούς λογαριασμούς στην Τουρκία, οι εχθροί του τον εντόπισαν στην Ελλάδα και τον σκότωσαν.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν αυτήν την ώρα να εντοπίσουν τον χώρο διαμονής του καθώς η διεύθυνση που είχε δηλώσει δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ενώ ήδη έχον αρχίσει αλληλογραφία με τις τουρκικές αρχές για να μάθουν αν διώκεται για κάτι στη γειτονική χώρα ή εάν έχει ποινικό παρελθόν.

Την ίδια ώρα στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν μεταφερθεί στοιχεία που εντοπίστηκαν στο σημείο της εκτέλεσης του 25χρονου.

cnn.gr