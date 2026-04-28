Δύο ημέρες αφότου εξαφανίστηκε από διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μια σκυλίτσα φυλής Τζακ Ράσελ εντοπίστηκε ζωντανή σε εξωτερική προεξοχή του 13ου ορόφου και χρειάστηκε να στηθεί μια θεαματική επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διάσωσή της.

Σύμφωνα με τη βρετανική Sun, η δίχρονη Έλμπι εξαφανίστηκε το Σάββατο από το διαμέρισμα της οικογένειάς της σε πολυώροφο κτίριο στο Σίδνεϊ, προκαλώντας πανικό στους ιδιοκτήτες της, οι οποίοι την αναζητούσαν για ώρες χωρίς αποτέλεσμα. Παρά τον διεξοδικό έλεγχο κάθε γωνιάς του σπιτιού, το μικρό σκυλί παρέμενε άφαντο, με τους οικείους του να φοβούνται ότι είχε πέσει από το μπαλκόνι και ήταν νεκρό.

All the awards for those firefighters and Joel Spillane for rescuing Ellbie the Jack Russell pic.twitter.com/xyivgefHNL April 27, 2026

«Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε το χειρότερο σενάριο, ότι ίσως είχε πέσει», ανέφερε φίλος της οικογένειας σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Η αναζήτηση επεκτάθηκε στη γειτονιά, ενώ μέσω ανάρτησης σε τοπική σελίδα κοινωνικής δικτύωσης ζητήθηκε βοήθεια. Κάτοικος της περιοχής προσφέρθηκε να χρησιμοποιήσει το drone του για να ελεγχθεί καλύτερα η γειτονιά. Έτσι αποκαλύφθηκε τελικά η απρόσμενη θέση της Έλμπι: ήταν σφηνωμένη σε στενό κενό, στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου, σε ύψος περίπου 40 μέτρων από το έδαφος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, με τον πυροσβέστη Τζόελ Σπίλεϊν να αναλαμβάνει τη δύσκολη αποστολή απεγκλωβισμού. Ο ίδιος σκαρφάλωσε στην πρόσοψη του κτιρίου και κατάφερε να περάσει λουρί στη σκυλίτσα, ενώ είχε τοποθετηθεί προστατευτικός μουσαμάς από κάτω σε περίπτωση πτώσης.

A Jack Russel named Elbie went missing over the weekend and Monday morning, she was spotted high on a ledge of her Sydney apartment block. What happened next had everyone cheering. pic.twitter.com/bzlqWd3rrp April 27, 2026

«Ήταν παγιδευμένη και χρειάστηκε χρόνος για να την απελευθερώσω, καθώς είχε σφηνώσει στην προεξοχή. Παρέμεινε όμως ήρεμη, κάτι που βοήθησε πολύ», δήλωσε ο πυροσβέστης.

Η επιχείρηση διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, με δεκάδες πολίτες να παρακολουθούν με αγωνία από το έδαφος. Τελικά, ο διασώστης κατάφερε να σηκώσει τη σκυλίτσα και να την περάσει με ασφάλεια μέσα από παράθυρο διαμερίσματος, με το «κοινό» να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Η Έλμπι μεταφέρθηκε αμέσως στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου της δόθηκε νερό και φροντίδα, πριν οδηγηθεί σε κτηνίατρο για εξετάσεις, καθώς είχε μείνει χωρίς τροφή και νερό για δύο ημέρες.

Η επανένωση με τον ιδιοκτήτη της ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. «Ήμουν πανευτυχής. Δεν ήξερα αν θα την ξαναδώ», δήλωσε ο Τζέικ Ντόμπριν, εμφανώς ανακουφισμένος μετά την περιπέτεια της μικρής Έλμπι.

