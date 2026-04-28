Απίστευτος διαγωνισμός μίμησης κραυγής γλάρου πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο με τη συμμετοχή 70 ατόμων από 15 χώρες.

Η βελγική παραθαλάσσια πόλη De Panne μετατράπηκε πρόσφατα στη σκηνή του ετήσιου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κραυγής γλάρου, όπου περισσότεροι από 70 διαγωνιζόμενοι συγκεντρώθηκαν για να τελειοποιήσουν τη μίμηση του χαρακτηριστικού ήχου του πουλιού.

Την Κυριακή, συμμετέχοντες από 15 χώρες έδωσαν το «παρών» για την έκτη διοργάνωση αυτού του ιδιαίτερου διαγωνισμού.

Η διοργάνωση στο De Panne

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε μέσα σε μια τοπική παμπ, προσελκύοντας ένα ποικιλόμορφο κοινό, από οικογένειες με παιδιά έως έμπειρους διαγωνιζόμενους. Πολλοί από τους συμμετέχοντες είχαν φορέσει στολές εμπνευσμένες από γλάρους, ενισχύοντας το χιουμοριστικό κλίμα της εκδήλωσης.

Κριτική επιτροπή και βαθμολογία

Κάθε προσπάθεια μίμησης αξιολογούνταν από επιτροπή κριτών. Η βαθμολογία έφτανε έως 15 βαθμούς για την ακρίβεια του ήχου του γλάρου και επιπλέον 5 βαθμούς για την παρουσία στη σκηνή. Το κοινό αντέδρασε με ενθουσιασμό σε κάθε εμφάνιση.

Μήνυμα και νικητές

Ο διοργανωτής Claude Willaert τόνισε το θετικό μήνυμα της εκδήλωσης, υπογραμμίζοντας ότι οι γλάροι συνδέονται με τις θερινές αναμνήσεις και τη θάλασσα. Το 2024, νικητής ήταν ένας νεαρός Βρετανός, ο Cooper, ο οποίος κατάφερε να ξεπεράσει ακόμη και πραγματικούς γλάρους στη μίμηση του ήχου τους.

