Τα πρώτα πλάνα από τη σκηνή της Eurovision 2026 με τον φωτισμό ήρθαν στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας τον σχεδιασμό για τους δύο Ημιτελικούς και τον μεγάλο Τελικό που θα διεξαχθούν στη Βιέννη.

Σε βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη 28 Απριλίου ο λογαριασμός του Ogae Greece στο Instagram, παρουσιάζονται πλάνα από το στάδιο Wiener Stadthalle, όπου διακρίνεται η σκηνή με τον εντυπωσιακό φωτισμό, η οποία, όπως φαίνεται, θα έχει τετράγωνο σχήμα με έναν εκτεταμένο διάδρομο.

Ο Α’ Ημιτελικός της φετινής διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου, ενώ ο Β’ Ημιτελικός θα ακολουθήσει στις 14 Μαΐου. Οι χώρες που θα προκριθούν θα εμφανιστούν στον μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Η σειρά εμφάνισης στον Α’ Ημιτελικό

1. Μολδαβία

2. Σουηδία

3. Κροατία

4. Ελλάδα

5. Πορτογαλία

6. Γεωργία

Ιταλία

7. Φινλανδία

8. Μαυροβούνιο

9. Εσθονία

10. Ισραήλ

Γερμανία

11. Βέλγιο

12. Λιθουανία

13. Άγιος Μαρίνος

14. Πολωνία

15. Σερβία

Η σειρά εμφάνισης στον Β’ Ημιτελικό

1. Βουλγαρία

2. Αζερμπαϊτζάν

3. Ρουμανία

4. Λουξεμβούργο

5. Τσεχία

6. Αρμενία

7.Ελβετία

8. Κύπρος

Αυστρία

9. Λετονία

10. Δανία

11. Αυστραλία

12. Ουκρανία

Ηνωμένο Βασίλειο

13. Αλβανία

14. Μάλτα

15. Νορβηγία

