Μια συγκινητική στιγμή έκλεψε τις εντυπώσεις στη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Θέατρο Βράχων, όπου ο καλλιτέχνης γιόρταζε 30 χρόνια δισκογραφικής πορείας.

Την Τρίτη 9 Ιουνίου, ο καλλιτέχνης πραγματοποίησε μια ζωντανή εμφάνιση στο Θέατρο Βράχων για 30 χρόνια της πορείας του στη δισκογραφία. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν και καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ήταν όταν ο Γιάννης Κότσιρας έδωσε το μικρόφωνο στον μικρό Θανάση για να ερμηνεύσει το «Κάθε φορά». Τόσο ο καλλιτέχνης, όσο και οι θεατές απόλαυσαν την ενέργεια του μικρού παιδιού, χειροκροτώντας τον.

Δείτε τα βίντεο

@cultural_stories Εκτός του ότι είναι στην κορυφή σταθερά τόσα χρόνια ο κ. Κότσιρας, χθες και σήμερα στο Θέατρο Βράχων τραγούδησε για ΟΛΟΥΣ. Για τους ανθρώπους με αναπηρία όρασης είχαμε απτική ξενάγηση πριν την έναρξη της συναυλίας, για κωφούς και βαρήκοους είχε παράλληλη διερμηνεία στην ΕΝΓ και φυσικά ο χώρος φρόντισε να είναι προσβάσιμος και για ανθρώπους με κινητική αναπηρία- χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. Συγχαρητήρια και στον καλλιτέχνη και στους μουσικούς του και στην Menta Art Events. Ευχαριστώ τόσο πολύ για τη συνεργασία 🙏 #culturalstories #kotsiras #theatrovraxon #τεχνη #προσβασιμοτητα ♬ Kathe Fora – Yiannis Kotsiras

protothema.gr