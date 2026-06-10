Μια συγκινητική στιγμή έκλεψε τις εντυπώσεις στη συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Θέατρο Βράχων, όπου ο καλλιτέχνης γιόρταζε 30 χρόνια δισκογραφικής πορείας.
Την Τρίτη 9 Ιουνίου, ο καλλιτέχνης πραγματοποίησε μια ζωντανή εμφάνιση στο Θέατρο Βράχων για 30 χρόνια της πορείας του στη δισκογραφία. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν και καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ήταν όταν ο Γιάννης Κότσιρας έδωσε το μικρόφωνο στον μικρό Θανάση για να ερμηνεύσει το «Κάθε φορά». Τόσο ο καλλιτέχνης, όσο και οι θεατές απόλαυσαν την ενέργεια του μικρού παιδιού, χειροκροτώντας τον.