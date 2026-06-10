Ανεδαφικές χαρακτηρίζει η ΠΑΣΥΔΥ τις ανησυχίες περί φουσκώματος του κρατικού μισθολογίου, με αφορμή δημοσιεύματα που συνδέουν τη διόγκωση των δαπανών με την ΑΤΑ, τις προσαυξήσεις και τις γενικές αυξήσεις.

Σε ανακοίνωσή της, η Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων ξεκαθαρίζει ότι οι ανησυχίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι οι εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην καθιερωμένη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αποτελούν μέρος της συνήθους διαδικασίας για την ετοιμασία των ετήσιων κρατικών προϋπολογισμών.

Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει διαχρονικά να λαμβάνει υπόψη όλες τις οικονομικές παραμέτρους, περιλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με μισθολογικές δαπάνες και δημοσιονομικούς σχεδιασμούς.

Για το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, η ΠΑΣΥΔΥ υπενθυμίζει ότι πρόσφατα συνομολογήθηκε μόνιμη συμφωνία μεταξύ κοινωνικών εταίρων και κυβέρνησης για τη σταδιακή απόδοση της ΑΤΑ στη φιλοσοφία και τις αρχές που τη διέπουν διαχρονικά.

Σύμφωνα με τη συντεχνία, η συμφωνία αυτή επανέφερε την ομαλότητα και την ισορροπία στις εργασιακές σχέσεις, ενώ συνοδεύεται από ασφαλιστικές δικλείδες που καθιστούν το θέμα απόλυτα διαχειρίσιμο.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει η ΠΑΣΥΔΥ, προβλέπεται ενεργοποίηση του θεσμού εφόσον η ετήσια μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης του πληθωρισμού κατά το προηγούμενο έτος είναι θετική, καθώς και καθορισμός ανώτατου ορίου αύξησης ύψους 4% για τον υπολογισμό της ετήσιας ανώτατης αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος.

Υπό το φως αυτών των δεδομένων, η ΠΑΣΥΔΥ τονίζει ότι το θέμα της ΑΤΑ πρέπει να θεωρείται πλέον λήξαν και απόλυτα διαχειρίσιμο.

Σε ό,τι αφορά τις γενικές αυξήσεις και τις προσαυξήσεις, η συντεχνία αναφέρει ότι πρόκειται για παραμέτρους που πρέπει σαφώς να λαμβάνονται υπόψη από το Υπουργείο Οικονομικών σε μελλοντικούς μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους οικονομικούς σχεδιασμούς.

Η ΠΑΣΥΔΥ υπενθυμίζει ότι η τελευταία παραχώρηση γενικών αυξήσεων στον βασικό μισθό των κρατικών υπαλλήλων πριν από την πρόσφατη συμφωνία έγινε την 1η Ιανουαρίου 2009. Έκτοτε, λόγω της οικονομικής κρίσης και του εύθραυστου οικονομικού κλίματος, οι γενικές αυξήσεις ήταν μηδενικές.

Όπως σημειώνει, η Οργάνωση, σε συνεννόηση με τις υπόλοιπες μαζικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, κατανόησε τις δυσμενείς συνθήκες και τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας, τηρώντας υπεύθυνη στάση και αποφεύγοντας να θέσει αίτημα για παραχώρηση γενικών αυξήσεων.

Με τη λήξη της τριετίας 2022-2024, προσθέτει, κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού για παραχώρηση από την 1η Οκτωβρίου 2024 γενικών αυξήσεων 1,50% στους βασικούς μισθούς και συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, που αφορά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η ΠΑΣΥΔΥ διευκρινίζει ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται πλέον στην παρακολούθηση των οικονομικών και δημοσιονομικών δεδομένων για την επόμενη τριετία 2025-2027 και όχι για την περίοδο 2027-2030, όπως, σύμφωνα με την ίδια, λανθασμένα αναφέρεται σε δημοσιεύματα.

Στόχος, όπως αναφέρει, είναι να καταστεί δυνατή, βάσει των δημοσιονομικών δεδομένων, η στοιχειοθέτηση νέου και τεκμηριωμένου αιτήματος, μαζί με τις υπόλοιπες μαζικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, για γενικές αυξήσεις.

Η συντεχνία σημειώνει ότι το αίτημα αυτό θα αποσκοπεί στην απόδοση στους εργαζομένους μεριδίου που τους αναλογεί από τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών, τη θετική πορεία της οικονομίας και την αύξηση της παραγωγικότητας, πάντοτε στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους.

«Ο,τιδήποτε άλλο γράφεται, εντάσσεται στη σφαίρα της παραπληροφόρησης», καταλήγει η ΠΑΣΥΔΥ.