Την ώρα που το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται στοχευμένες μελέτες για τον εξορθρολογισμό του κρατικού μισθολογίου και τη συγκράτηση του ρυθμού αύξησής του, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν πως αυτό θα αυξηθεί τον επόμενο χρόνο.

Κύριες αιτίες της αύξησης των δαπανών του κρατικού μισθολογίου θα είναι η παραχώρηση γενικών αυξήσεων, προσαυξήσεων, αλλά και ΑΤΑ στους εργαζόμενους της κρατικής μηχανής. Από τον Ιούλιο του επόμενου χρόνου η ΑΤΑ δεν θα παραχωρείται κουτσουρεμένη στους εργαζόμενους, αλλά στο 100%, όπως ήταν πριν την εφαρμογή του μνημονίου δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Στο πλαίσιο ετοιμασίας του κρατικού προϋπολογισμού του 2027, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο, με την οποία δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την ετοιμασία των μισθολογίων των κρατικών υπαλλήλων και αξιωματούχων.

Πόσο θα ανέβουν οι μισθοί

Από τον επόμενο χρόνο και για την τριετία 2027-2029 θα παραχωρηθεί γενική αύξηση της τάξης του 1,50% στους εργαζόμενους του κράτους. Η συγκεκριμένη αύξηση ακολουθεί τις αυξήσεις που τους δόθηκαν το 2024, οι οποίες κυμάνθηκαν από €331,38 έως και πέραν των €1.000 τον χρόνο.

Επιπλέον, θα παραχωρηθούν στους εργαζόμενους ετήσιες προσαυξήσεις, καθώς και ΑΤΑ. Βάσει της συμφωνίας για την ΑΤΑ που έγινε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και του Υπουργείου Οικονομικών, από την 1η Ιουλίου 2026 μέχρι την 30ή Ιουνίου 2027 θα ισχύει το ποσοστό αύξησης του υπολογισμού της ΑΤΑ για το 2025. Από την 1η Ιουλίου και εντεύθεν, η ΑΤΑ θα είναι στο 100% του έτους που προηγείται, με ανώτατο όριο αύξησης 4%.

Ανησυχία για άνοδο δαπανών

Στην εγκύκλιο δεν περιλαμβάνονται οι συνολικές δαπάνες για το κρατικό μισθολόγιο για την επόμενη χρονιά. Ωστόσο, το υπουργείο τονίζει την ανάγκη εξορθολογισμού του. Φέτος, το κόστος του κρατικού μισθολογίου παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Οι δαπάνες προσωπικού για το 2026 ανέρχονται σε €3,77 δισ.

Εξάλλου, βάσει των περσινών προβλέψεων, το 2027 το μισθολόγιο υπολογιζόταν να φτάσει τα €3,9 δισ., ενώ το 2028 το κρατικό μισθολόγιο θα ανέλθει στα €4 δισ.

Διαβεβαιώσεις Μάκη

Πάντως, πριν από μερικές εβδομάδες, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, από το βήμα του ετήσιου συνεδρίου της ΠΑΣΥΔΥ, αναφέρθηκε στις μελέτες για το κρατικό μισθολόγιο, διαβεβαιώνοντας πως ο εξορθολογισμός που προωθείται θα λειτουργήσει υπέρ των καλώς νοούμενων συμφερόντων των δημοσίων υπαλλήλων, θα θωρακίσει τα κεκτημένα και θα αποκλείσει μελλοντικό κίνδυνο αμφισβήτησης ή επαναδιαπραγμάτευσης.

Επίσης, διαβεβαίωσε πως μόλις είναι έτοιμες οι τελικές προτάσεις της κυβέρνησης, θα ακολουθήσει η απαιτούμενη διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

Μείωση κλιμάκων και πλήρωση θέσεων

Σημειώνεται πως, πέραν των αυξήσεων, των προσαυξήσεων και της ΑΤΑ, στον προϋπολογισμό του 2027 θα συνεχιστεί για τα επόμενα τρία χρόνια η μείωση των κλιμάκων εισδοχής κατά 10%, κάτι το οποίο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του Δημοσίου ζητούν να καταργηθεί, καθώς πρόκειται για το τελευταίο μνημονιακό μέτρο που απέμεινε.

Επιπρόσθετα, τα υπουργεία και τα υφυπουργεία καλούνται να περιορίσουν τη δημιουργία πρόσθετων μόνιμων θέσεων και την αναβάθμιση θέσεων ή μισθολογικών κλιμάκων σε προσωπική βάση, τόσο για τις υπαλληλικές θέσεις όσο και για τις θέσεις ωρομίσθιου προσωπικού. Μάλιστα, υποδεικνύεται πως η δημιουργία νέων θέσεων θα εξετάζεται μόνο νοουμένου ότι υποδεικνύονται ίσης τουλάχιστον αξίας καταργήσεις θέσεων.

Παράλληλα, τονίζεται πως θα συνεχιστεί η αξιοποίηση των εργαλείων της κινητικότητας του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού εντός και μεταξύ των υπουργείων, υφυπουργείων, ανεξάρτητων υπηρεσιών και τμημάτων. Το ίδιο θα ισχύει και για το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό για κάλυψη των αναγκών στελέχωσης. Για άλλη μια φορά, η κάλυψη μόνιμων αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας σε προσωπικό θα γίνεται μέσω της πλήρωσης μόνιμων θέσεων και όχι μέσω εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου.

Αποφυγή εκτροχιασμού

Σε σχέση με τον γενικότερο προϋπολογισμό, το Υπουργείο Οικονομικών καλεί τα αρμόδια υπουργεία να συμμορφωθούν και να τηρήσουν τις ανώτατες οροφές δαπανών, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού.

Όπως τονίζει, το αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον και οι κλιμακούμενες εξελίξεις στην περιοχή της Κύπρου, η ασταθής πολιτικοοικονομική συγκυρία, οι προκλήσεις από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και οι δεσμεύσεις της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, επιτάσσουν συνεχή εγρήγορση για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας και την αντιμετώπιση των κινδύνων.