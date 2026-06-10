Αυξάνεται ο αριθμός των εμπλεκομένων στις υποθέσεις που συνδέονται με απειλές, εκβιασμούς, εμπρησμούς και απόπειρες εμπρησμού στη Λεμεσό, με στόχο πρακτορείο στοιχημάτων αλλά και εταιρείες πώλησης πολυτελών αυτοκινήτων που διαπράχθηκαν τους τελευταίους 4 μήνες. Θύματα, 40χρονος ιδιοκτήτης πρακτορείου, 58χρονος και οι δύο γιοι του ηλικίας 34 και 23 ετών, καθώς και 54χρονος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού εξασφάλισαν μαρτυρίες εναντίον προσώπων, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε έξι υπό διερεύνηση υποθέσεις. Εναντίον των τριών έχουν εκδοθεί δικαστικά εντάλματα σύλληψης και αναμένεται να συλληφθούν, ενώ άλλα δύο πρόσωπα παραμένουν καταζητούμενα.

Οι τρεις ύποπτοι, δύο 20χρονοι και ένας 44χρονος Σύρος κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών, οδηγήθηκαν εκ νέου ενώπιον Δικαστηρίου Λεμεσού, καθώς έληγε σήμερα το διάταγμα κράτησής τους. Ο ανακριτής της υπόθεσης ζήτησε την ανανέωση της κράτησής τους για άλλες 8 ημέρες, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι δύο 20χρονοι ορκίστηκαν στο Κοράνι και υπέβαλαν αίτημα για παροχή νομικής αρωγής, το οποίο εγκρίθηκε. Από την άλλη, ο 44χρονος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν φρουρούμενος από μέλη της ΜΜΑΔ, ενώ οι δύο νεαροί κάθισαν στα πίσω καθίσματα της αίθουσας συνοδευόμενοι από αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρία πρόσωπα φέρονται να εμπλέκονται στη ρίψη μολότοφ σε γραφείο πώλησης αυτοκινήτων στον Άγιο Τύχωνα, που διαπράχθηκε στις 23/2/2026, καθώς και στον εμπρησμό πολυτελών οχημάτων που σημειώθηκε στις 4/3, ιδιοκτησίας δύο αδελφών και του 58χρονου.

Μαρτυρία που έχει εξασφαλιστεί από την Αστυνομία εμπλέκει όχημα συγκεκριμένης μάρκας, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τα πιο πάνω πρόσωπα. Πρόκειται για στοιχείο που αφορά και υπόθεση εμπρησμών στην επαρχία Πάφου, ενώ φαίνεται να υπάρχει σύνδεση και με τον 44χρονο Σύρο κατάδικο.

Πέραν του 20χρονου Σύρου που έχει ομολογήσει την εμπλοκή του στον εμπρησμό του πρακτορείου στοιχημάτων και ο δεύτερος 20χρονος ανέφερε στην κατάθεσή του ότι μετέβη στη Λεμεσό μαζί με τον πρώτο, δηλώνοντας πως ήταν συνοδηγός του οχήματος και ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά μέσω εφαρμογής με τον 44χρονο κατάδικο. Ωστόσο, αρνείται εμπλοκή κάτι που καταρρίπτεται από την ιατροδικαστική εξέταση που του έγινε αφού διαπιστώθηκε ότι έφερε εγκαύματα στη δεξιά κροταφική περιοχή, στον δεξιό ώμο, ενώ τα μαλλιά του είχαν καεί.

Στο πλαίσιο των ερευνών της Αστυνομίας, έχει επίσης εξασφαλιστεί μαρτυρία ότι το όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δύο 20χρονοι, παρότι είναι εγγεγραμμένο σε εταιρεία, είχε αγοραστεί από συγκεκριμένο γραφείο πώλησης οχημάτων από άλλο Σύρο, ο οποίος επίσης καταζητείται.

Όπως είχε αναφερθεί και σε προηγούμενο δημοσίευμα, οι Αρχές εξετάζουν μαρτυρίες που συνδέουν κατάδικο των Κεντρικών Φυλακών και τον έναν καταζητούμενο, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιθύνων νους πίσω από τις εγκληματικές ενέργειες.

Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 58 καταθέσεις, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πέντε έρευνες και μία υπόδειξη σκηνής. Έχει επίσης παραληφθεί μεγάλος αριθμός τεκμηρίων, τα οποία έχουν σταλεί για επιστημονικές εξετάσεις, καθώς και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, πίσω από τις απειλές και τις εγκληματικές ενέργειες φαίνεται να κρύβονται οικονομικές διαφορές που σχετίζονται με συνεργασία του καταζητούμενου προσώπου με τους παραπονούμενους, καθώς και χρηματικές απαιτήσεις που αγγίζουν τις €300.000.