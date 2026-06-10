Τη συμπλήρωση δέκα χρόνων ζωής και δράσης του τίμησε ο Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποβλήτων, σε επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 9 Ιουνίου, με κεντρικό μήνυμα την ανάγκη για πιο οργανωμένο, υπεύθυνο και βιώσιμο κατασκευαστικό τομέα.

Η εκδήλωση, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρίας Παναγιώτου, είχε τίτλο «Υπεύθυνη διαχείριση στην πράξη: Το έργο, οι δράσεις και η συμβολή του ΚΟΔΑ» και αποτέλεσε ευκαιρία αναδρομής στη δεκαετή πορεία του Οργανισμού.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι δράσεις, τα επιτεύγματα και οι στόχοι του ΚΟΔΑ για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στη συμβολή του στη διαχείριση αποβλήτων του κατασκευαστικού τομέα.

Σε χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Αμμοχώστου, Μιχάλης Μιχαήλ, αναφέρθηκε στην ίδρυση του Οργανισμού το 2014, σημειώνοντας ότι ο ΚΟΔΑ δημιουργήθηκε για να δώσει ουσιαστικές λύσεις σε ένα κρίσιμο ζήτημα για τον κατασκευαστικό τομέα και το περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, «δέκα χρόνια μετά, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο ΚΟΔΑ κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο, αξιόπιστο και καινοτόμο Οργανισμό, με παγκύπρια παρουσία και σημαντική συμβολή στη διαχείριση αποβλήτων».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, Στέλιος Γαβριήλ, υπογράμμισε ότι ο ΚΟΔΑ καλείται να διαδραματίσει ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια.

Όπως σημείωσε, στόχος του Οργανισμού είναι η περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών και των ψηφιακών εργαλείων του, καθώς και η διεύρυνση της συμμετοχής των εργοληπτών στο Συλλογικό Σύστημα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με την πολιτεία, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές ανακύκλωσης που θα επιτρέψουν την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των υλικών στον κατασκευαστικό τομέα.

Σε χαιρετισμό της, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ευχαρίστησε τον ΚΟΔΑ για τη διαχρονική συνεργασία και τη σημαντική συμβολή του στη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών που ενισχύουν την αποτελεσματική διαχείριση των ΑΚΚ.

«Οι εισηγήσεις και η τεχνογνωσία σας αποτέλεσαν πολύτιμο εργαλείο κατά την προετοιμασία των νέων κανονισμών και των σχετικών δράσεων του Υπουργείου», ανέφερε η Μαρία Παναγιώτου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν πρόσωπα που συνέβαλαν καθοριστικά στην ίδρυση, ανάπτυξη και εδραίωση του ΚΟΔΑ. Οι τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στην Αφροδίτη Ψαρά και στους Μιχάλη Μιχαήλ, Χρίστο Χρίστη, Πιερή Φωτίου, Σταύρο Σακκά, Λευτέρη Αναστασίου, Στέλιο Πογιατζή, Αντρέα Κασσιανό, Παναγιώτη Μαντορίνη, καθώς και στον πρώτο λειτουργό του Οργανισμού, Παντελή Τζιαλή.

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο ΚΟΔΑ επανέλαβε τη δέσμευσή του να συνεχίσει να εργάζεται με υπευθυνότητα, συνέπεια και προσήλωση στην αποστολή του, με στόχο έναν πιο βιώσιμο κατασκευαστικό τομέα.