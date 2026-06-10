Από τη διατροφή και την άσκηση μέχρι τις αντιδράσεις και τις συνήθειες, υπάρχουν πολλές διαφορές ανάμεσα στους σκύλους και τις γάτες τις οποίες λίγο πολύ γνωρίζουμε. Αυτό όμως που δεν γνωρίζουμε όλοι είναι ότι τα δυο αυτά ζώα μοιάζουν εκπληκτικά σε ορισμένα πράγματα.

Το να ξέρουμε ποια είναι τα κοινά στοιχεία που έχουν οι γάτες και οι σκύλοι μάς βοηθάει στο να τα κατανοήσουμε καλύτερα. Και όχι μόνο αυτό. Βοηθάει και στο να δημιουργήσουμε ένα ισορροπημένο περιβάλλον ώστε η συγκατοίκηση μαζί τους να μην έχει προβλήματα.

Ας δούμε ποια είναι τα κοινά σημεία που έχουν τα δύο αυτά ζώα.

1. Επικοινωνούν μέσω της γλώσσας του σώματός τους

Μία πολύ σημαντική ομοιότητα είναι ότι τόσο οι σκύλοι όσο και οι γάτες βασίζονται στη γλώσσα του σώματός τους για να επικοινωνούν.

Παρόλο που οι σκύλοι γαβγίζουν και οι γάτες νιαουρίζουν, ο βασικός τρόπος που επικοινωνούν είναι με το σώμα τους. Η γλώσσα του σώματός τους- οι στάσεις και οι κινήσεις- είναι ενδεικτική για πολλά πράγματα.

Ωστόσο, ενώ μπορεί να επικοινωνούν με τη γλώσσα του σώματός τους, δεν το κάνουν πάντα για τον ίδιο λόγο. Για παράδειγμα, όταν ένας σκύλος είναι χαρούμενος, κουνάει την ουρά του και ανοίγει το στόμα του. Αντίθετα, μια γάτα ανοίγει το στόμα της και κουνάει την ουρά της όταν είναι θυμωμένη. Εμείς από την πλευρά μας είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τις διαφορές στη γλώσσα του σώματος των δύο ζώων, ειδικά αν έχουμε και τα δύο κατοικίδια στο σπίτι. Με το να κατανοήσουμε τι προσπαθούν να μας πουν ενισχύουμε τον δεσμό μας μαζί τους.

2. Έχουν εδαφικά ένστικτα

Οι σκύλοι είναι γνωστοί για τα έντονα εδαφικά τους ένστικτα. Ίσως σας εκπλήξει το γεγονός ότι και οι γάτες διαθέτουν παρόμοια ένστικτα. Με άλλα λόγια και τα δύο ζώα είναι εδαφικά, το οποίο σημαίνει ότι προστατεύουν πράγματα που θεωρούν σημαντικά, όπως η τροφή, τα παιχνίδια ή το μέρος που ζουν. Παρόλο όμως που τα εδαφικά τους ένστικτα μοιάζουν, ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν διαφέρει σημαντικά.

Για παράδειγμα, οι γάτες τρίβονται πάνω σε αντικείμενα ή ουρούν για να σημαδέψουν την περιοχή τους και να απομακρύνουν άλλες γάτες από τον χώρο τους. Αντίθετα, οι σκύλοι είναι πιο κοινωνικοί. Δημιουργούν αγέλες για συντροφιά και κυνήγι και δεν χρησιμοποιούν το τρίψιμο για να οριοθετήσουν την περιοχή τους. Και τα δύο όμως λένε: «Αυτό είναι το δικό μου έδαφος».

Οι αδέσποτες τώρα γάτες είναι ιδιαίτερα εδαφικές. Ψεκάζουν στις κολώνες, στα αυτοκίνητα, σε θάμνους ως τρόπο να δείξουν στις άλλες γάτες ότι αυτές είναι οι «αρχηγοί».

Οι γάτες αισθάνονται πολύ πιο εύκολα απειλή σε σύγκριση με έναν σκύλο και συχνά είναι από τη φύση τους επιφυλακτικές απέναντι σε άγνωστες γάτες, ενώ ένας σκύλος μπορεί να είναι πιο φιλικός ή δεκτικός απέναντι σε έναν άλλο σκύλο όταν τον συναντήσει.

Παρ’ όλα αυτά, τόσο οι σκύλοι όσο και οι γάτες έχουν τη δική τους ξεχωριστή προσωπικότητα και η συμπεριφορά τους διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τις συνθήκες.

3. Έχουν έντονα κυνηγετικά ένστικτα

Μια ακόμη εντυπωσιακή ομοιότητα ανάμεσα στις γάτες και τους σκύλους είναι τα κυνηγετικά τους ένστικτα. Και τα δύο ζώα κυνηγούν για επιβίωση. Στη φύση, γάτες και σκύλοι κυνηγούν και αναζητούν τροφή. Παρόλο που δεν διδάσκονται πώς να κυνηγούν, διαθέτουν από τη φύση τους ισχυρό ένστικτο θηράματος.

Και τα δύο ζώα μπορούν εύκολα να εξουδετερώσουν το θήραμά τους όταν χρειαστεί. Οι γάτες συνήθως κυνηγούν ποντίκια, πουλιά και άλλα μικρότερα ζώα, ενώ οι σκύλοι κυνηγούν μεγαλύτερα ζώα, όπως κουνέλια και σκίουρους.

4. Δημιουργούν ουσιαστικούς δεσμούς με τους ανθρώπους τους

Και τα δύο είδη δημιουργούν ουσιαστικούς δεσμούς με τους ανθρώπους που τα φροντίζουν. Οι σκύλοι είναι συνήθως πιο εκδηλωτικοί, αναζητώντας διαρκώς προσοχή και συντροφιά, ενώ οι γάτες μπορεί να εκφράζουν την αγάπη τους με πιο διακριτικούς τρόπους.

Οι σκύλοι ευημερούν μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση με ανθρώπους και άλλους σκύλους. Οι γάτες μπορούν να είναι πιο ανεξάρτητες, αλλά εξακολουθούν να έχουν ανάγκη από στοργή και παιχνίδι.

5. Ακούνε καλύτερα από τους ανθρώπους

Οι γάτες και οι σκύλοι διαθέτουν πολύ πιο ανεπτυγμένη ακοή από τους ανθρώπους. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για τα νεογέννητα κουτάβια, καθώς γεννιούνται κωφά και αποκτούν πλήρως την ακοή τους περίπου στην ηλικία των τριών εβδομάδων.

Τόσο οι σκύλοι όσο και οι γάτες χρησιμοποιούν τα αυτιά τους για να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και διαθέτουν εξαιρετική ικανότητα ακοής. Επιπλέον, μοιράζονται την ικανότητα να κινούν τα αυτιά τους σε διαφορετικές θέσεις, χάρη στον μεγάλο αριθμό μυών που ελέγχουν τις κινήσεις των αυτιών.

Όπως είδαμε τα δύο αυτά είδη μοιράζονται αρκετές πολύ σημαντικές ομοιότητες. Από την πλευρά σας είτε προτιμάτε την αφοσιωμένη συντροφιά ενός σκύλου είτε την ανεξάρτητη γοητεία μιας γάτας, να ξέρετε ότι και τα δύο ζώα προσφέρουν μοναδικές χαρές. Αν όμως θέλετε να ζείτε και με σκύλο και με γάτα, το μόνο σίγουρο είναι ότι η ζωή σας θα είναι όλο υπέροχες εμπειρίες και μοναδικές στιγμές.

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