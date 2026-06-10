Στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της υπερυπολογιστικής εισέρχεται η Κύπρος, με την έναρξη λειτουργίας των νέων εθνικών υποδομών που συνδέονται με το AI Factory Cyprus και το Pharos-CY.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του CITEA, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες προοπτικές για την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στη χώρα, επιβεβαιώνοντας ότι η Κύπρος μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα και αποφασιστικότητα σε τομείς στρατηγικής σημασίας.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι η ταχύτητα υλοποίησης τέτοιων πρωτοβουλιών δεν πρέπει να αποτελεί εξαίρεση, αλλά κανόνα για όλες τις δράσεις που αφορούν την καινοτομία, την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Οι εταιρείες μέλη του CITEA, οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής καινοτομίας, αναμένεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών, νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, μέσα από την αξιοποίηση των νέων υποδομών και τη μετατροπή τους σε εξωστρέφεια, καινοτομία και πραγματική οικονομική αξία.

Όπως σημειώνει ο CITEA, η Κύπρος διαθέτει πλέον τις απαραίτητες υποδομές και καλείται να τις αξιοποιήσει ουσιαστικά, ώστε να παραχθούν πρακτικά αποτελέσματα για την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

Στη φωτογραφία, από δεξιά, διακρίνονται ο Γιάννης Ιωσηφάκης, Global Vice President της NVIDIA, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Δρ. Νικόδημος Δαμιανού, ο Πρόεδρος του CITEA Γιώργος Μαλέκκος και ο Επικεφαλής Επιστήμονας για την Έρευνα και την Καινοτομία Δημήτρης Σκουρίδης.