Σε λειτουργία εντός Ιουνίου αναμένεται να τεθεί ο αναβαθμισμένος εθνικός υπερυπολογιστής της Κύπρου, την ώρα που η χώρα μας προσπαθεί να ενισχύει παράλληλα τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης μέσω του Pharos-CY.

Η νέα υποδομή υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας με τoν παγκόσμιο κολοσσό NVIDIA, ο οποίος συμβάλλει με τεχνογνωσία, εκπαίδευση και τεχνολογική υποστήριξη και αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για αναβάθμιση των δυνατοτήτων υψηλής υπολογιστικής ισχύος και αξιοποίησης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Προηγήθηκαν εκπαιδεύσεις, τεχνικές επαφές και συζητήσεις τόσο με την NVIDIA, όσο και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε το σύστημα να είναι έτοιμο για άμεση αξιοποίηση.

Πού θα στεγάζεται

Η νέα υποδομή, που θα είναι ανοικτή σε όλο το οικοσύστημα, στεγάζεται στο Ινστιτούτο Κύπρου, στον χώρο όπου λειτουργούν ήδη συστήματα υψηλής υπολογιστικής ισχύος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αναβαθμισμένος υπερυπολογιστής θα προσφέρει σημαντικά αυξημένες δυνατότητες, δίνοντας σε ερευνητές, πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις πρόσβαση σε ισχυρότερα εργαλεία για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυση μεγάλων δεδομένων και σύνθετες προσομοιώσεις.

Ειδικότερα, κεντρικός άξονας της προσπάθειας αποτελεί η στρατηγική συνεργασία με την NVIDIA, μέσω της οποίας η Κύπρος θα αποκτήσει αναβαθμισμένη εθνική υποδομή Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων (HPC), καλύπτοντας ένα κρίσιμο κενό στις εγχώριες υπολογιστικές δυνατότητες, όπως είχαν επισημάνει το προηγούμενο διάστημα κρατικοί αξιωματούχοι.

Η λειτουργία του θεωρείται κρίσιμη για τομείς όπως η υγεία, η ενέργεια, το περιβάλλον, η διαχείριση κρίσεων, η ναυτιλία, η ψηφιακή διακυβέρνηση και η ανάπτυξη λύσεων AI με πρακτική εφαρμογή στην οικονομία.

Στο ίδιο πλαίσιο το Pharos-CY

Στο ίδιο ευρύτερο πλαίσιο εντάσσεται και το Pharos-CY, με στόχο τη συμμετοχή της Κύπρου στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Αποστολή του Pharos-CY είναι να αποτελέσει την κυπριακή AI Factory Antenna, παρέχοντας πρόσβαση σε εξειδικευμένες υποδομές, δεδομένα και τεχνολογικά εργαλεία σε ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα.

Η χρηματοδότηση του Pharos-CY προέρχεται από το EuroHPC Joint Undertaking και την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Το έργο τελεί υπό τον συντονισμό του CaSToRC του Ινστιτούτου Κύπρου.

Παρουσιάζεται στο Προεδρικό

Η νέα υποδομή τεχνητής νοημοσύνης και υπερυπολογιστικής θα παρουσιαστεί στο Προεδρικό Μέγαρο την Παρασκευή.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετισμούς από τον υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημο Δαμιανού και την υφυπουργό παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική.

Κεντρική παρουσία θα έχει ο Γιάννης Ιωσηφάκης, Αντιπρόεδρος Πωλήσεων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για HPC/Υπερυπολογιστική της NVIDIA (στη φωτογραφία ο κ. Ιωσηφάκης σε συνάντησή του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στις ΗΠΑ), με ομιλία υπό τον τίτλο «Κύπρος–NVIDIA: Από τη Συνεργασία στην Υλοποίηση».

Θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις για τις στρατηγικές υποδομές και πρωτοβουλίες, με συμμετοχή του καθηγητή Κωνσταντίνου Δόβρολη, Συντονιστή του Pharos-CY, και του Γιώργου Τσουλούπα, Επικεφαλής Υποδομής Υπερυπολογιστών και Τεχνητής Νοημοσύνης στο Ινστιτούτο Κύπρου.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συζήτηση πάνελ για το πώς η Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει στρατηγικά το AI και το HPC, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της NVIDIA, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του τεχνολογικού οικοσυστήματος.

Υπενθυμίζεται πως η σημαντική συνεργασία με τη NVIDIA ήταν αποτέλεσμα της στρατηγικής της Κύπρου για ανάδειξη της χώρας σε τεχνολογικό και επενδυτικό κόμβο και τις επαφές του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο εξωτερικό και ειδικότερα στις ΗΠΑ, όπου είχε συναντήσεις με κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων οι NVIDIA, OpenAI, Amazon, Google, Oracle, Plug and Play και Tenstorrent.

Το προηγούμενο διάστημα είχαν βρεθεί στην Κύπρο στελέχη της Amazon, αλλά και των υπόλοιπων εταιρειών, ενώ η Plug and Play έχει ήδη βρει έδρα για τα γραφεία της στη Λεμεσό και η Tenstorrent έχει ανοίξει γραφείο στο νησί μας.