Σχέδια Χορηγιών για ιδιωτική συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων σε εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, με συνολικό προϋπολογισμό €1,7 εκατ. για την τριετία 2024-2026.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων άρχισε στις 3 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 19 Μαΐου 2026, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλη Δαμιανού, τρία σχέδια χορηγιών.

Τα σχέδια αφορούν ενισχύσεις ήσσονος σημασίας De Minimis προς κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή/και εμπορία βιομηχανικών προϊόντων, στη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται, απώτερος στόχος των τριών σχεδίων είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων, η διείσδυσή τους στις διεθνείς αγορές και η αύξηση των εξαγωγών τους.

Τα σχέδια προκηρύσσονται για συμμετοχή σε επιλέξιμες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το 2026. Για δικαιούχους που συμμετείχαν σε επιλέξιμες δράσεις κατά τα έτη 2024-2025 και πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια, οι σχετικές ενισχύσεις θα καταβληθούν αναδρομικά.

Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας περιλαμβάνουν τη μεταποίηση ή/και εμπορία βιομηχανικών προϊόντων, τη μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών.

Η οικονομική ενίσχυση παραχωρείται έναντι του κόστους ιδιωτικής συμμετοχής των επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο και στο εξωτερικό, σε διαδικτυακές και εικονικές εκθέσεις που διοργανώνονται στο εξωτερικό, καθώς και σε επιχειρηματικές και εμπορικές εκδηλώσεις, συναντήσεις ή συνέδρια για δικτύωση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι η παρούσα προκήρυξη αφορά αποκλειστικά την περίοδο 2024-2026 και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση για μελλοντική προκήρυξη αντίστοιχου σχεδίου τα επόμενα έτη.

Ο Ενημερωτικός Οδηγός και η Αίτηση Συμμετοχής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς στα τηλέφωνα 22867268 και 22867192 για προϊόντα και 22867329 για υπηρεσίες.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό courier, από τις 3 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου 2026, στη διεύθυνση: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπηρεσία Εμπορίου, Ανδρέα Αραούζου 6, 1421, Λευκωσία.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 15η Ιουλίου 2026 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.