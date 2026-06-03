Στην έκδοση της Εγκυκλίου Ε780 για τη μετάβαση της αγοράς στον κύκλο διακανονισμού κινητών αξιών Τ+1 προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, καλώντας τις εποπτευόμενες οντότητες να προετοιμαστούν εγκαίρως για τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις.

Η ΕΚΚ καλεί, παράλληλα, τις επηρεαζόμενες οντότητες να συμμετάσχουν σε δύο εξειδικευμένες έρευνες ετοιμότητας, των Εθνικών Αρμόδιων Αρχών και της EU T+1 Industry Committee, οι οποίες θα παραμείνουν ανοικτές έως τις 9 Ιουνίου.

Η εγκύκλιος αφορά τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις και τις εποπτικές προσδοκίες για τη στήριξη της μετάβασης της αγοράς στον διακανονισμό Τ+1, δηλαδή στον διακανονισμό συναλλαγών κινητών αξιών μία εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεσή τους.

Στόχος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της αγοράς, η μείωση του κινδύνου αντισυμβαλλομένου και του λειτουργικού κινδύνου, καθώς και η ευθυγράμμιση των εγχώριων πρακτικών με τα εξελισσόμενα διεθνή πρότυπα διακανονισμού.

Ποιους αφορά η εγκύκλιος

Η εγκύκλιος καλύπτει τα εμπλεκόμενα μέρη σε ολόκληρη την αλυσίδα διαπραγμάτευσης και διακανονισμού κινητών αξιών. Σε αυτά περιλαμβάνονται κεντρικά αποθετήρια τίτλων, κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι, θεματοφύλακες, διαμεσολαβητές, άλλοι ενδιάμεσοι φορείς, καθώς και συμμετέχοντες στην αγορά, όπως διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και επενδυτές.

Οι νέες απαιτήσεις εφαρμόζονται σε συναλλαγές επί μεταβιβάσιμων κινητών αξιών που εκτελούνται σε τόπους διαπραγμάτευσης και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Άρθρου 5 του Κανονισμού για τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων της ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2025/2075.

Οι βασικές αλλαγές

Η μετάβαση στον κύκλο Τ+1 συνεπάγεται βραχύτερα χρονικά περιθώρια επεξεργασίας για θεσμικούς επενδυτές, διαμεσολαβητές και διαχειριστές κεφαλαίων, οι οποίοι θα διαθέτουν λιγότερο χρόνο για την κατανομή, επιβεβαίωση, αντιστοίχιση και ολοκλήρωση του διακανονισμού συναλλαγών.

Η ΕΚΚ επισημαίνει επίσης την αυξημένη εξάρτηση από αυτοματοποιημένες διαδικασίες, καθώς η χειροκίνητη επεξεργασία και οι λειτουργικές αναποτελεσματικότητες αυξάνουν τον κίνδυνο αποτυχίας διακανονισμού.

Παράλληλα, οι ανάγκες χρηματοδότησης, εξασφαλίσεων και περιθωρίου ασφαλείας θα πρέπει να διαχειρίζονται νωρίτερα στον κύκλο διακανονισμού. Οι συμμετέχοντες στην αγορά καλούνται να διασφαλίζουν έγκαιρα τη διαθεσιμότητα μετρητών και κινητών αξιών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις διασυνοριακές συναλλαγές, οι οποίες μπορεί να καταστούν πιο σύνθετες λόγω διαφορών στις ζώνες ώρας, στα χρονοδιαγράμματα πράξεων συναλλάγματος και στις απαιτήσεις προχρηματοδότησης.

Έρευνες ετοιμότητας

Για τη στήριξη του σχεδιασμού και της εποπτικής παρακολούθησης, η ΕΚΚ ζητά από όλες τις εποπτευόμενες οντότητες που επηρεάζονται από τη μετάβαση να συμμετάσχουν σε σύντομη, προαιρετική έρευνα των Εθνικών Αρμόδιων Αρχών. Οι απαντήσεις θα είναι προσβάσιμες μόνο στην ΕΚΚ και στην ESMA.

Επιπρόσθετα, οι εποπτευόμενες οντότητες καλούνται να συμμετάσχουν στη δεύτερη έρευνα ετοιμότητας της EU T+1 Industry Committee, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενημέρωσης του κλάδου και στην αξιολόγηση του επιπέδου ετοιμότητας στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι έρευνες θα συλλέξουν πληροφορίες για την τρέχουσα απόδοση του κύκλου διακανονισμού, τα ποσοστά αποτυχίας διακανονισμού, την ετοιμότητα διαδικασιών και συστημάτων, τις εξαρτήσεις από τρίτους παρόχους και τεχνολογικούς προμηθευτές, τα σχέδια δοκιμών και τους βασικούς κινδύνους ή περιορισμούς.

«Σημαντική λειτουργική αλλαγή»

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Γιώργος Θεοχαρίδης, δήλωσε ότι η μετάβαση στο Τ+1 αποτελεί σημαντική λειτουργική αλλαγή για την αγορά και ότι οι εποπτευόμενες οντότητες έχουν υποχρέωση να επανεξετάσουν και να προσαρμόσουν τα συστήματα, τους ελέγχους και τις λειτουργικές διαδικασίες τους.

Όπως ανέφερε, η νέα εγκύκλιος περιλαμβάνει σαφείς απαιτήσεις, ώστε οι εποπτευόμενες οντότητες να αξιολογήσουν εγκαίρως τον αντίκτυπο στις δραστηριότητές τους και να διασφαλίσουν ομαλή και έγκαιρη μετάβαση.

Ο κ. Θεοχαρίδης κάλεσε τις οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής να ολοκληρώσουν τις έρευνες ετοιμότητας των ΕΑΑ και του EUIC εντός της προθεσμίας, ώστε να παρακολουθηθεί το επίπεδο ετοιμότητας, να εντοπιστούν έγκαιρα πιθανές προκλήσεις και να αξιολογηθεί η πρόοδος προς τη μετάβαση στο Τ+1.