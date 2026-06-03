Διάφορες ποινές φυλάκισης επέβαλε σήμερα, Τετάρτη 3/6, το Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε τέσσερα πρόσωπα νιγηριανής καταγωγής, τα οποία κρίθηκαν ένοχα, κατόπιν παραδοχής τους, για αδικήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική εκμετάλλευση ενηλίκου, την εκμετάλλευση πόρνης, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα συναφή αδικήματα. Η υπόθεση αφορούσε τη δράση οργανωμένου κυκλώματος που εκμεταλλεύτηκε την ευάλωτη θέση γυναίκας από τη Νιγηρία με σκοπό τη σεξουαλική της εκμετάλλευση στην Κύπρο. Τα πρόσωπα που καταδικάστηκαν είχαν διαφορετικό βαθμό εμπλοκής και συμμετοχής στις παράνομες δραστηριότητες του κυκλώματος.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Δικαστηρίου, κυρίαρχο στοιχείο της υπόθεσης αποτέλεσε η ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων, με εμφανές το στοιχείο του προσχεδιασμού. Το κύκλωμα αριθμούσε περί τα 200 μέλη και δρούσε τόσο στις ελεύθερες όσο και στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που κρίθηκε ως επιβαρυντικός παράγοντας κατά την επιμέτρηση της ποινής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κακουργιοδικείου, η κατηγορούμενη 1, ηλικίας 33 ετών, και η κατηγορούμενη 2, ηλικίας 32 ετών, παραδέχθηκαν κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης ενηλίκου, εκμετάλλευσης πόρνης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διεύθυνσης οίκου ανοχής. Επιπλέον, η κατηγορούμενη 1 παραδέχθηκε κατηγορία παρακράτησης προσωπικών εγγράφων, ενώ η κατηγορούμενη 2 κατηγορίες κλοπής και κοινής επίθεσης.

Ο κατηγορούμενος 3, ηλικίας 28 ετών, παραδέχθηκε, μαζί με τις κατηγορούμενες 1 και 2, την κατηγορία της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ενηλίκου, ενώ ο κατηγορούμενος 4, ηλικίας 47 ετών, παραδέχθηκε, μαζί με τις κατηγορούμενες 1 και 2, την κατηγορία της εκμετάλλευσης πόρνης.

Το Κακουργιοδικείο επέβαλε στις κατηγορούμενες 1 και 2 διάφορες ποινές φυλάκισης, με βαρύτερη αυτή των πέντε ετών για την κατηγορία της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ενηλίκου, ενώ στον κατηγορούμενο 3 επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών και στον κατηγορούμενο 4 ποινή φυλάκισης εννέα μηνών.

Στη απόφαση τονίζεται ότι στην παρούσα υπόθεση κυρίαρχο στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη ενός οργανωμένου κυκλώματος εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων, με εμφανές το στοιχείο του προσχεδιασμού. Το κύκλωμα απαριθμούσε περί τα 200 μέλη, με δράση τόσο στις ελεύθερες όσο και στις κατεχόμενες περιοχές. Από μόνο του το στοιχείο αυτό αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα κατά την επιμέτρηση της ποινής, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 60(Ι)/2014.

Ειδικότερα, η κατηγορούμενη 1 ήρθε σε επικοινωνία με την παραπονούμενη και, αφού η παραπονούμενη της έστειλε κάποιες φωτογραφίες της κατόπιν αιτήματος της, διευθετήθηκε η έκδοση νιγηριανού διαβατηρίου και αεροπορικού εισιτηρίου για την μετάβασή της στην Κύπρο. Κατά την πιο πάνω επικοινωνία, η κατηγορούμενη 1 έδωσε οδηγίες στην παραπονούμενη αναφορικά με την παραλαβή και μεταφορά της στις ελεύθερες περιοχές.

Η κατηγορούμενη 1 ευθύς μόλις συνάντησε την παραπονούμενη παρέλαβε το διαβατήριό της ώστε η τελευταία να μην μπορεί να διαφύγει, ενώ την αμέσως επόμενη μέρα αγόρασε για αυτήν αισθησιακά ρούχα και εσώρουχα, τα οποία της ζήτησε να φορέσει προκειμένου να την φωτογραφήσει και βιντεογραφήσει με σκοπό να χρησιμοποιήσει αισθησιακές φωτογραφίες για τη δημιουργία σχετικών αναρτήσεων σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Οι πελάτες επικοινωνούσαν με την κατηγορούμενη 1 για τη διευθέτηση ραντεβού, η οποία εισέπραττε τα χρήματα από τις υπηρεσίες που προσέφερε η παραπονούμενη και καθόριζε την αμοιβή της τελευταίας. Η παραπονούμενη τελούσε υπό τον έλεγχο και συνοδεία της κατηγορούμενης 1, η οποία πέραν του διαβατηρίου της, παρέλαβε το δελτίο εγγραφής αλλοδαπού, την νιγηριανή κάρτα sim του κινητού της τηλεφώνου και διέγραψε από αυτό την εφαρμογή WhatsApp. Στο ίδιο πλαίσιο, επανειλημμένα απειλούσε την Παραπονούμενη πως εάν δεν έπραττε τα όσα της έλεγε θα έδιδε οδηγίες σε τρίτα πρόσωπα να την βιάσουν και να την κτυπήσουν, καθώς επίσης πως η οικογένειά της στην Νιγηρία θα πάθει κακό. Η κατηγορούμενη 2 ενήργησε κατά παρόμοιο τρόπο με την κατηγορούμενη 1.

Εκμεταλλεύτηκε την ευάλωτη θέση της παραπονούμενης και ανήρτησε αγγελίες σε ηλεκτρονική πλατφόρμα με φωτογραφίες που αφορούσαν στις ερωτικές υπηρεσίες που προσέφερε η παραπονούμενη, ενώ κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2023 εισέπραξε ποσό των €1000 από αυτές. Πέραν του ότι για χρονική περίοδο ενός μηνός η κατηγορούμενη 2 ορίστηκε ως η «προϊστάμενη» της παραπονούμενης, πήρε χωρίς τη θέληση της παραπονούμενης το κινητό τηλέφωνο της και όλα της τα προσωπικά αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων των ειδών ρουχισμού της, διαπράττοντας, έτσι, το αδίκημα της κλοπής. Περαιτέρω, η κατηγορούμενη 2, ούσα σε θέση εξουσίας έναντι της παραπονούμενης, η οποία υπό τις περιστάσεις που περιγράφονται πιο πάνω βρισκόταν σε ευάλωτη θέση, την χαστούκισε, ενώ είχε προηγηθεί η άσκηση εξαναγκασμού από μέρους της (βλ. α. 11(α), (γ) και (στ) του Ν. 115(Ι)/2021).

Με την πιο πάνω πράξη της, η κατηγορούμενη 2 έπληξε έτι περαιτέρω την προσωπικότητα και αξιοπρέπεια της παραπονούμενης. Τέλος, η κατηγορούμενη 2 ζήτησε μέσω τηλεφώνου από τρίτα πρόσωπα να επισκεφθούν την παραπονούμενη ώστε να έρθουν σε σεξουαλική επαφή μαζί της και στη συνέχεια να την κτυπήσουν. Αν και ως αναφέρεται στην απόφαση, οι κατηγορούμενες 1 και 2 δεν αποτελούσαν τον ιθύνοντα νου της όλης επιχείρησης, εντούτοις ο ρόλος και η δράση τους ουδόλως μπορεί να χαρακτηριστεί περιορισμένος. Περαιτέρω σημειώνεται πως ο ρόλος και ο βαθμός συμμετοχής της κατηγορούμενης 1 ήταν σοβαρότερος έναντι αυτού της κατηγορούμενης 2 ένεκα της έκτασης και της μεγαλύτερης περιόδου εμπλοκής της στα όσα της αποδίδονται αλλά και του γεγονότος ότι ήταν η ίδια που κατακρατούσε τα νομικά έγγραφα της παραπονούμενης. Παρόλα αυτά, με δεδομένη τη συνεργασία της κατηγορούμενης 1 με την Αστυνομία, στοιχείο που αποτελεί σοβαρό μετριαστικό παράγοντα, κρίθηκε ότι το ύψος της ποινής που θα επιβληθεί στις Κατηγορούμενες 1 και 2 στις κατηγορίες που από κοινού αντιμετωπίζουν θα πρέπει να είναι το ίδιο.

Η εμπλοκή των κατηηγορουμένων 3 και 4 ήταν διαφορετική και πιο περιορισμένη με τρόπο ώστε να δικαιολογείται η διαφοροποίηση στο ύψος της ποινής που θα τους επιβληθεί. Ο μεν Κατηγορούμενος 3 παρείχε, ουσιαστικά, βοήθεια στην κατηγορούμενη 1 στην απόκτηση πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αλλά και στη δημιουργία και ανάρτηση αγγελιών αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρείχε η παραπονούμενη, καταβάλλοντας το σχετικό αντίτιμο. Για τις υπηρεσίες αυτές πληρωνόταν από τα κέρδη πορνείας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, εισέπραττε χρήματα από την Παραπονούμενη γνωρίζοντας ότι αυτή ήταν θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ο δε κατηγορούμενος 4 εκτελούσε χρέη οδηγού και μετέφερε την Παραπονούμενη σε συγκεκριμένο υποστατικό από όπου θα την παραλάμβανε η κατηγορούμενη 1 με σκοπό την άσκηση πορνείας, λαμβάνοντας αμοιβή από τα κέρδη πορνείας της παραπονούμενης.

Προς όφελος των κατηγορουμένων λήφθηκαν υπόψη οι προσωπικές και οικογενειακές τους περιστάσεις, η παραδοχή τους και το λευκό ποινικό τους μητρώο. Σε σχέση με την κατηγορούμενη 1 λήφθηκε ιδιαίτερα υπόψη η συνεργασία της με την Αστυνομία, αφού έδωσε σημαντικές πληροφορίες στην Αστυνομία αναφορικά με το πρόσωπο το οποίο της έδιδε σχετικές οδηγίες, ως επίσης και πληροφορίες που οδήγησαν στον εντοπισμό της κατηγορούμενης 2 και του κατηγορούμενου 4, ενώ αναφέρθηκε και στο ρόλο του κατηγορούμενου 3.