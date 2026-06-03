Πανικός προκλήθηκε σε πτήση στις ΗΠΑ όταν ένας επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου του αεροπλάνου, με μοιραίες συνέπειες αν το κατάφερνε.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή, σε πτήση της Frontier Airlines από το Πουέρτο Ρίκο προς προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ο’Χέαρ του Σικάγο, με τον επιβάτη να προκαλεί μία σειρά επικίνδυνων επεισοδίων, ώσπου το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Μαϊάμι.

✈️ Passengers on a Frontier Airlines flight from San Juan to Chicago reportedly restrained a man who tried to open an emergency exit door and jump from the plane mid-flight, forcing the aircraft to divert to Miami, where it landed safely. pic.twitter.com/hIINxXa2kG June 2, 2026

Προσπάθησε να μπει στο πιλοτήριο και έπνιξε αεροσυνοδό

Ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν περίπου μία ώρα στον αέρα, ο 51χρονος επιβάτης Χουάν Ρέγιες σηκώθηκε από την θέση του, είπε ότι θέλει να κατέβει και προσπάθησε να ανοίξει την έξοδο κινδύνου.

Αφού τον εμπόδισαν, ο Ρέγιες πλησίασε το πιλοτήριο και προσπάθησε επιθετικά να ανοίξει την πόρτα. Το πλήρωμα καμπίνας κατάφερε να τον απομακρύνει και τον συνόδευσε στη θέση του.

Στην διαδρομή, ο επιβάτης ζήτησε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα του αεροσκάφους και του το επέτρεψαν, όμως ο 51χρονος ούρησε στο δάπεδο.

Το πλήρωμα αποφάσισε τότε να τον περιορίσει σε άλλη θέση και ένας αεροσυνοδός εκτός υπηρεσίας προσφέρθηκε εθελοντικά να καθίσει στη σειρά του.

Ο αεροσυνοδός, μετέφερε τα πράγματά του και πήγε στην τουαλέτα, αλλά ο Ρέγιες προσπάθησε να αρπάξει την τσάντα του από το πάτωμα. Όταν ο αεροσυνοδός εκτός υπηρεσίας γύρισε καικάθισε στην θέση του, στην απέναντι πλευρά του διαδρόμου, ο 51χρονος του επιτέθηκε.

Ο Ρέγιες «ανέβηκε πάνω στο θύμα, το άρπαξε από το κεφάλι και το έπνιξε», αναφέρουν τα έγγραφα της ομοσπονδιακής καταγγελίας εναντίον του.

Πρώην αθλητής πολεμικών τεχνών ακινητοποίησε τον έξαλλο επιβάτη

Στο αεροσκάφος προκλήθηκε πανικός καθώς ο Ρέγιες ήταν ανεξέλεγκτος. Επιβάτες και πλήρωμα προσπάθησαν να τον περιορίσουν αρκετές φορές, με εύκαμπτες χειροπέδες και προεκτάσεις από τις ζώνες ασφαλείας, αλλά ο 51χρνος κατάφερνε και λυνόταν συνεχώς.

Τελικά, ένας επιβάτης, πρώην επαγγελματίας μαχητής MMA από το Σικάγο (παλαιστής, μποξέρ) έσωσε την κατάσταση, καθώς κατάφερε να ακινητοποιήσει τον Ρέγιες.

Ο Τζος Λόγκουντ – με το μαύρο μπλουζάκι που γράφει ζίου ζίτσου – καθόταν στην μπροστινή σειρά και δήλωσε «τυχερός» που ήταν εκεί και μπόρεσε να βοηθήσει.

Μπροστά στην κατάσταση χάους εν μέσω πτήσης – και με την ακεραιότητα επιβατών και πληρώματος σε κίνδυνο – ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγέιωση στο Μαϊάμι, όπου η αστυνομία συνέλαβε τελικά τον επιβάτη.

Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, ο Ρέγιες κατηγορήθηκε για παρέμβαση σε μέλη πληρώματος πτήσης και αεροσυνοδούς και για επίθεση εντός θαλάσσιας και εδαφικής δικαιοδοσίας.

iefimerida.gr