Το Perwoll, διαχρονικός υποστηρικτής της μόδας και της δημιουργικότητας, παρουσιάζει και φέτος το φιλανθρωπικό fashion show «Οκτώ με ένα σκοπό», συμμετέχοντας ως Θεσμικός Χορηγός σε έναν θεσμό που εδώ και εννέα χρόνια ενώνει τη μόδα με την κοινωνική προσφορά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2026, στις 20:00, στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Τη φετινή διοργάνωση αναλαμβάνει ο Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου, με τα καθαρά έσοδα να διατίθενται για την ενίσχυση των υπηρεσιών εκπαίδευσης, θεραπείας και αποκατάστασης που προσφέρει ο Σύνδεσμος σε άτομα με ρευματικές παθήσεις. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δρος Μαρίας Παναγιώτου.

Μέσα από τις προηγούμενες διοργανώσεις, το «Οκτώ με ένα σκοπό» έχει καταφέρει να συνδυάσει τη δημιουργικότητα με την ουσιαστική προσφορά, συγκεντρώνοντας περισσότερα από €120.000 για τη στήριξη συνανθρώπων μας μέσω ιδρυμάτων και οργανισμών.

Φέτος, η βραδιά αναμένεται πιο εντυπωσιακή από ποτέ, με ένα πλούσιο high-tech θέαμα και μοναδικές δημιουργίες από γνωστούς Κύπριους σχεδιαστές: Litous, Michalis Lazos, Giorgos Chrysostomou, Mindy by Iliana, Ira the Brand, 212 by Marilia Economou, Argento by Georgia Argyridou και TheoSa by Theodora Savva.

Στη διοργάνωση θα συμμετέχουν επίσης τα καταστήματα Mindy, Mork και Michel Dali, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη ποικιλία, στυλ και λάμψη στη βραδιά.

Με περισσότερα από 50 χρόνια καινοτομίας στη φροντίδα των ρούχων, το Perwoll παραμένει συνώνυμο της ανανέωσης και της διατήρησης της ομορφιάς των αγαπημένων μας ενδυμάτων. Χάρη στην τεχνολογία Triple Renew, ανανεώνει τα χρώματα και τις ίνες των ρούχων, προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας και φροντίδας, ώστε να δείχνουν σαν καινούργια ακόμη και μετά από πολλαπλές πλύσεις.

Την παρουσίαση θα αναλάβουν οι αγαπημένοι παρουσιαστές Ανδρέας Φαλάς και Μαρία Ονησιφόρου, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα, την έμπνευση και πάνω απ’ όλα, στον άνθρωπο.

Powered by New Code Events & Modeling Ltd

Θεσμικός Χορηγός: Perwoll

Μέγα Χορηγοί – KEAN, University of Nicosia, , Kronenbourg 1664 Blanc, Lemon Park & Bright Serve.

Χορηγοί – IDS Interior Services, Lordos United Group, CYVIEW Developers, KEUNE Hair Cosmetics, & Royal Crown Insurance.

Υποστηρικτές:NYX Professional Make up, Evolve Hair Boutique, The House of Photographers , Media Studios & Arnolds Digital Printers.

Χορηγοί Επικοινωνίας: Περιοδικό Down Town, Kiss FM & AdBoard

Τα εισιτήρια πωλούνται στην τιμή των €20 και είναι διαθέσιμα στα εξής σημεία: Σύνδεσμος Ρευματοπαθών Κύπρου 22428285, 24361085, 25344432.