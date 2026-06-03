Σχέδιο Ψηφίσματος για τον αντίκτυπο της τουρκικής εισβολής του 1974 στις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου, με καταδίκη της παράνομης κατοχής και κάλεσμα για απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων, ενέκρινε την Τετάρτη η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το κείμενο εγκρίθηκε με 28 ψήφους υπέρ, 4 κατά και μία αποχή και περιλαμβάνει επίσης κάλεσμα για λογοδοσία, επανορθώσεις, στήριξη των επιζωσών και επιζώντων, καθώς και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες.

Το Κυπριακό ζήτημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις ευρωπαϊκές αξίες, σημείωσε η εισηγήτρια και Ελληνίδα Ευρωβουλευτής Ελεονώρα Μελέτη (ΝΔ, ΕΛΚ), εξηγώντας ότι με το Ψήφισμα, υλοποιήθηκε αυτή η δέσμευση, διασφαλίζοντας ότι ο πόνος και η ανθεκτικότητα των Κυπρίων γυναικών και κοριτσιών αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για ιστορική μέρα για την Κύπρο, μία ημέρα δικαίωσης για τις εκατοντάδες γυναίκες, μητέρες, γιαγιάδες και αδελφές που βιάστηκαν από τον τουρκικό στρατό το 1974, έκανε λόγο από την πλευρά του ο Κύπριος Ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς (ΔΗΣΥ, ΕΛΚ).

Σύμφωνα με το σχέδιο Ψηφίσματος, οι Ευρωβουλευτές καταδικάζουν την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, καθώς και τα εγκλήματα που αποδίδονται στις τουρκικές δυνάμεις, υπογραμμίζοντας τις μακροχρόνιες συνέπειες για τις γυναίκες και τα κορίτσια στην Κύπρο.

Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά σε σεξουαλική βία που συνδέεται με τη σύγκρουση, στον καταναγκαστικό εκτοπισμό, στον χωρισμό οικογενειών, στο ψυχικό τραύμα, στον στιγματισμό και στις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που παραμένουν σε βάθος χρόνου.

Το κείμενο καταδικάζει τη χρήση σεξουαλικής βίας ως όπλο, την οποία χαρακτηρίζει σοβαρή παραβίαση των Συμβάσεων της Γενεύης και ζητεί αναγνώριση, λογοδοσία και ολοκληρωμένη υποστήριξη προς τις επιζώσες, τους επιζώντες και τις οικογένειές τους.

Παράλληλα, οι Ευρωβουλευτές ζητούν ενίσχυση της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο, καθώς και προς υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων, όπως ψυχοκοινωνική φροντίδα, συμβουλευτική με βάση το τραύμα και προγράμματα αντιμετώπισης του διαγενεακού τραύματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, ζητείται η επανέναρξη των συνομιλιών για την επανένωση της Κύπρου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και η απόσυρση όλων των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί. Οι Ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν ότι η λύση πρέπει να είναι δίκαιη, συνολική, βιώσιμη και δημοκρατική, στη βάση της δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως προβλέπεται στα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Προβλέπεται επίσης πλήρης, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών της Κύπρου σε όλες τις ειρηνευτικές διαδικασίες, καθώς και μέτρα επανόρθωσης.

Το σχέδιο Ψηφίσματος εκφράζει στήριξη στην πρωτοβουλία για ανέγερση μνημείου στη Λευκωσία προς τιμήν των γυναικών θυμάτων σεξουαλικής βίας, καθώς και στην επίσημη αναγνώριση των μαρτυριών των θυμάτων.

Επιπλέον, υποστηρίζεται η διοργάνωση δημόσιας ακρόασης υψηλού επιπέδου με συμμετοχή επιζωσών και επιζώντων σεξουαλικής βίας από ένοπλες συγκρούσεις από όλο τον κόσμο και ειδικότερα από την Κύπρο, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεων γυναικών και ειδικών στο διεθνές ποινικό δίκαιο, με σκοπό την επίσημη αναγνώριση των μαρτυριών και των εμπειριών τους στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάδειξη της σοβαρότητας της τουρκικής εισβολής του 1974.

Ο πόνος των Κυπρίων γυναικών αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είπε η εισηγήτρια

Μετά την ψηφοφορία, η εισηγήτρια, Ελεονώρα Μελέτη, ανέφερε ότι, με αφετηρία την αποστολή της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων στην Κύπρο (2025), στόχος ήταν η ενσωμάτωση των εμπειριών των επιζωσών και επιζώντων στη διαδικασία της ευρωπαϊκής δράσης.

Το Κυπριακό ζήτημα, σημείωσε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις ευρωπαϊκές αξίες. Εξήγησε ότι με το Ψήφισμα, υλοποιήθηκε αυτή η δέσμευση, διασφαλίζοντας ότι ο πόνος και η ανθεκτικότητα των Κυπρίων γυναικών και κοριτσιών αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τόνισε ότι πενήντα δύο χρόνια μετά την εισβολή στην Κύπρο, πολλές γυναίκες εξακολουθούν να κουβαλούν το τραύμα της βίας, του εκτοπισμού και της σιωπής.

«Καθήκον μας δεν είναι μόνο να θυμόμαστε, αλλά και να ενεργούμε και να στηρίζουμε τις επιζώσες και τους επιζώντες, να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά τους και να διασφαλίζουμε ότι αυτά τα εγκλήματα δεν θα ξεχαστούν ούτε θα επαναληφθούν», συμπλήρωσε.

Για ημέρα δικαίωσης κάνει λόγο ο Λ. Φουρλάς

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο κ. Φουρλάς, τόνισε ότι σήμερα είναι μία ιστορική μέρα για την Κύπρο, μία ημέρα δικαίωσης για τις εκατοντάδες γυναίκες, μητέρες, γιαγιάδες και αδελφές που βιάστηκαν από τον τουρκικό στρατό το 1974.

Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν ξεχνά», υπογραμμίζοντας πως ο ένοχος θα πρέπει να πληρώσει ακόμη και μερικές δεκαετίες αργότερα. Ανέφερε ότι με το Ψήφισμα δικαιώθηκαν οι γυναίκες του 1974. «Εκείνες που βιάστηκαν, εκείνες που υπέστησαν κακοποίηση από τον τουρκικό στρατό», σημείωσε.

Έκανε λόγο για δέσμευση που είχε αναληφθεί το προηγούμενο έτος και η οποία, όπως είπε, υλοποιείται τώρα.

Ο κ. Φουρλάς ανέφερε επίσης ότι η Τουρκία, ακόμη και 51 χρόνια μετά θα πρέπει να πληρώσει.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο Ψηφίσματος θα τεθεί προς συζήτηση και ψηφοφορία σε προσεχή σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.