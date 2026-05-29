Πραγματοποιήθηκε μετά από εισήγηση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου, η συζήτηση «Άμυνα, Ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», μέσα στα πλαίσια της ημερίδας «Η Κύπρος στο προσκήνιο: Διαμορφώνοντας τους ορίζοντες της ΕΕ και της Μεσογείου» η οποία συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, το περιοδικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “Τhe Parliament” και τον Ευρωβουλευτή κ. Λουκά Φουρλά.

Κατά την παρέμβαση του, ο Αρχηγός αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και στα διδάγματα από την πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή. Υποστήριξε τη σημασία ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πρέπει να μετατρέπεται σε επιχειρησιακά έργα, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα έγκαιρης αντίδρασης της.

Στη συζήτηση τέθηκε και το περιστατικό με την επίθεση από drone της Χεζμπολάχ στο Ακρωτήρι, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στα διδάγματα από την στρατηγική αλληλεγγύη της Ε.Ε, αφού πρόκειται για το πρώτο περιστατικό, όπου Ευρωπαϊκό Κράτος δέχεται επίθεση. Κατά τη συζήτηση εξετάστηκαν επίσης τα συμπεράσματα καθώς και το πως η Ένωση θα μπορούσε να αντιδράσει αποτελεσματικότερα, σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι στη συζήτηση συμμετείχαν η Έλενα Λαζάρου, Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο Jonas Urbanavičius Βοηθός Πολιτικής του Ευρωπαίου Επίτροπου για την άμυνα και το διάστημα και ο Ολύμπιος Ράπτης Επικεφαλής Δημοσίων Υποθέσεων της Theon Group

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης» στη Λευκωσία και σκοπός της ήταν να φέρει σε επαφή τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους περιφερειακούς ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να διερευνηθούν οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις στρατηγικές προτεραιότητες και τον εξελισσόμενο ρόλο της ΕΕ και της Κύπρου στη Μεσόγειο.