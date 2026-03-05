«Μέχρι εκεί που φτάνει το βεληνεκές των όπλων» εκτείνεται η πολεμική έξαρση Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν, η σύγκρουση των οποίων επηρεάζει ολόκληρη την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, αναφέρει ο πρώην Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Στρατηγός ε.α. Ηλίας Λεοντάρης.

Ο πρώην Α/ΓΕΕΦ, μιλώντας στο philenews, εξηγεί ότι «είμαστε στη δίνη ενός πολέμου, που είχε προαναγγελθεί κατά κάποιο τρόπο ότι θα συμβεί αλλά περιμέναμε το πότε. Αυτό το αποφάσισαν το περασμένο Σάββατο το πρωί το Ισραήλ με τις ΗΠΑ. Σημασία έχει ότι βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο, που επηρεάζει όλες τις πτυχές της λειτουργίας των κρατών, από την οικονομία, την μετανάστευση, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, την ασφάλεια κλπ».

Όσον αφορά τους στόχους αυτού του πολέμου, ο κ. Λεοντάρης υπογραμμίζει πως υπήρχε ένα σχέδιο για να ξεκινήσει ο πόλεμος, όμως δεν βλέπει κανένα σχέδιο για το πώς θα τελειώσει. «Κανείς δεν θα μας πει βέβαια πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Σύμφωνα με τον Κλαούζεβιτς (σ.σ. Πρώσος Στρατηγός) ο στόχος του πολέμου είναι να ικανοποιηθούν οι πολιτικές επιδιώξεις. Εν προκειμένω, οι σκοποί αυτοί δεν είναι ευκρινείς. Κάποιος αναφέρεται στην αλλαγή του καθεστώτος, αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει μόνο από την επιθυμία ενός άλλου λαού ή από τους βομβαρδισμούς, γι΄αυτό ζητήθηκε η εσωτερική επιθυμία του λαού για να αλλάξει το καθεστώς».

Για τις επιδειώξεις του Ιράν και τον λόγο που επιτίθεται σε άλλα κράτη που δεν έχουν εμπλοκή στη διένεξη, όπως για παράδειγμα η Κύπρος, ο κ. Λεοντάρης, υποστήριξε ότι «το Ιράν επιδιώκει να προκαλέσει την οργή των χωρών αυτών προς τις ΗΠΑ ώστε να ασκήσουν πίεση για την λήξη αυτού του πολέμου, επειδή στο έδαφος των χωρών αυτών της Μέσης Ανατολής υπάρχουν βάσεις αμερικανικού ενδιαφέροντος. Στη θάλασσα δεν μπορεί να γίνει διάκριση, διότι πλέουν πλοία όλων των χωρών, επομένως οι συνέπειες ή ο κίνδυνος είναι ο ίδιος για όλους. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση και για λόγους γειτνίασης και λόγω των βρετανικών βάσεων, δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός του πλαισίου το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο σύνολο της».

Αναφορικά με την επίθεση στις βρετανικές βάσεις και τον κίνδυνο που διατρέχει η Κύπρος να βρεθεί ξανά στο στόχαστρο της Τεχεράνης, ο πρώην Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, υποδεικνύει: «Η Κυπριακή Δημοκρατία έπρεπε να λάβει τα μέτρα της για την προάσπιση των κατοίκων της και την ασφάλεια των υποδομών της. Παρότι πιστεύω ότι είχαν γίνει συζητήσεις νωρίτερα και ότι υπήρχε σχεδιασμός, για την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ωστόσο, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Κύπρου είναι συγκεκριμένες, ικανοποιητικές για τις ανάγκες της θα έλεγα, όμως, όταν μπαίνουμε σε αυτό το κλίμα πολέμου, χρειάζεται να ενισχύσουμε περισσότερο τις δυνατότητες αυτές. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και η συνομιλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και με απόφαση του ΚΥΣΕΑ αναπτύχθηκαν στην περιοχή οι δύο ελληνικές φρεγάτες και τα τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη».

Τόνισε επίσης ότι «η μια φρεγάτα η Belhara, είναι ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτει το Πολεμικό Ναυτικό. Μπορώ να πω, ό,τι πιο καινούργιο υπάρχει στην Ευρώπη, ενώ η δεύτερη φρεγάτα «Ψαρά» φέρει το σύστημα «Κένταυρος», για την αντιμετώπιση drones και χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση ASPIDES εναντίον των ανταρτών Χούθι. Όλο αυτό βεβαίως, θα ήταν ελλιπές, αν δεν συνδυαζόταν και με την ανάπτυξη αεροσκαφών. Έτσι είδαμε τα τέσσερα F-16 να αναπτύσσονται στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν, οι δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις αεροναυτικές δυνατότητες από την Ελλάδα νομίζω ότι προσφέρουν μια ομπρέλα ασφαλείας στο έδαφος και στους πολίτες της Κύπρου».

Για την αναστάτωση που προκλήθηκε, ο κ. Λεοντάρης παρουσιάστηκε καθησυχαστικός, σχολιάζοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος για πανικό ή για αναστάτωση, ο κάθε ένας πρέπει να δει και να λάβει τα προσωπικά του μέτρα, όμως, θεωρώ ότι δεν είναι στόχος η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως φάνηκε από το πρώτο drone. Επειδή υπάρχουν εκεί οι βρετανικές βάσεις ασφαλώς μπορεί να επηρεαστεί και η Κύπρος».

Τα σενάρια χερσαίας επίθεσης στο Ιράν

«Την περίπτωση χερσαίας επίθεσης στο Ιράν, δεν την βρίσκω ούτε πιθανή, ούτε εύκολη, ούτε εφικτή», είπε ο κ. Λεοντάρης. «Για να προετοιμαστεί μια χερσαία επιχείρηση απαιτείται απεριόριστος χρόνος. Αν ας πούμε έχουμε στο μυαλό μας τον χάρτη του Ιράν, υπάρχουν δύο κατευθύνσεις από τις οποίες μπορούσε να γίνει χερσαία επίθεση. Η μια είναι από τα βορειοδυτικά, από την περιοχή των Κούρδων δηλαδή, που δεν γνωρίζουμε πώς θα αντιδράσουν, αλλά σκεφτείτε μόνο πόσος χρόνος χρειάζεται για να μετακινηθούν σε αυτή την περιοχή αυτές οι δυνάμεις. Η άλλη κατεύθυνση, είναι από την θάλασσα, όμως η όποια δύναμη για να φτάσει στην Τεχεράνη που βρίσκεται στο βόρειο άκρο της χώρας, είναι επίσης κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα».

Είπε επίσης ότι «δεν γίνονται πλέον τέτοιες επιχειρήσεις. Κατά τη γνώμη μου είναι αδύνατο. Δεν αποκλείω όμως μια χερσαία επιχείρηση υπό την έννοια ειδικών αποστολών για συγκεκριμένους στόχους. Μια σημειακού τύπου δηλαδή επιχείρηση με συγκεκριμένο στόχο και όχι ευρεία επιχείρηση την οποία βρίσκω από πολύ δύσκολη εως αδύνατη να συμβεί».

Για την Εθνική Φρουρά «το αίμα νερό δεν γίνεται»

Ο Αντιστράτηγος τότε, Ηλίας Λεοντάρης, βρέθηκε στην ηγεσία της Εθνικής Φρουράς (2017 – 2020) κατά την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της. Ερωτηθείς για την σημερινή κατάσταση στο στράτευμα ο κ. Λεοντάρης ανέφερε ότι «ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Ξεκίνησε μια διαδικασία αναβάθμισης των οπλικών συστημάτων και των δυνατοτήτων, όμως εκείνο που ξεκίνησε επίσης (επί θητείας του ως Α/ΓΕΕΦ), ήταν να δώσουμε τον χώρο και την θέση που θα θέλαμε να έχει η Εθνική Φρουρά, όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην περιοχή στην οποία βρίσκεται με βάση την γεωπολιτική της θέση».

«Παρακολουθώ την Εθνική Φρουρά, το αίμα νερό δεν γίνεται, και μου προκαλεί ικανοποίηση η αναβάθμιση των συστημάτων στο οπλοστάσιο της Εθνικής Φρουράς. Εκείνο όμως που έχει σημασία, είναι η εξωστρέφεια που πλέον την χαρακτηρίζει. Έχουμε δει πώς άλλαξαν πλέον τα πράγματα. Στελέχη της Εθνικής Φρουράς εκπαιδεύονται στις ΗΠΑ και έλεγα και τότε, ότι η αλλαγή δεν θα έρθει από την πρώτη μέρα και ότι πρέπει να χτιστεί σταδιακά. Ασφαλώς κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα που θα πάμε και στα οπλικά συστήματα αμερικανικής κατασκευής, αυτή είναι η εκτίμηση μου».

Για το γεγονός ότι η Εθνική Φρουρά καλείται σήμερα να συντονίσει μεγάλες αεροναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, ο πρώην Α/ΓΕΕΦ, σχολίασε ότι «τότε μέσα στο πλαίσιο του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος κατασκευάστηκε η βάση Ανδρέας Παπανδρέου που είναι ένα στολίδι και μπορεί να εξυπηρετήσει, ακόμα και 30 χρόνια μετά που κατασκευάστηκε, αεροσκάφη 5ης γενιάς. Θα ήταν καλό, ωστόσο, να αναπτυχθεί περισσότερο η ναυτική υποδομή, ξέρω όμως ότι υπάρχουν σε εξέλιξη συζητήσεις για την βελτίωση της. Επίσης, θα ήταν καλύτερο, αν το ΠΑΘ Ιωαννίδης, είχε ακόμα ένα-δύο «αδερφάκια» εξοπλισμένα με βάση τον σχεδιασμό αυτών των πλοίων.

Πιστεύω ότι η Εθνική Φρουρά, έχει τις δυνατότητες με τα ραντάρ να αποκαλύπτει απειλές σε μεγάλες αποστάσεις και μετά με την κλιμάκωση των συστημάτων αεράμυνας που έχει από μικρές μέχρι μεγάλες αποστάσεις, ανάλογα με την απειλή, ανάλογα με το σύστημα, θεωρώ ότι αν χρειαστεί θα χρησιμοποιήσει και το «σωστό αντίδοτο». Θεωρώ ότι υπάρχει η δυνατότητα της αντιαεροπορικής κάλυψης. Έχω εμπιστοσύνη στους επιτελείς και στην ηγεσία της Εθνικής Φρουράς ότι έχουν σχεδιάσει και έχουν βρει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν τις απειλές αυτές».

Σχολιάζοντας τις συνέπειες που επιφέρει και θα επιφέρει στη συνέχεια αυτός ο πόλεμος, ο κ. Λεοντάρης μας δήλωσε ότι «οι συνέπειες είναι μεγάλες και η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη. Και αυτό μένει να δούμε. Χρειάζεται επαγρύπνηση, όχι αναστάτωση και πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ένα έκτακτο περιστατικό».