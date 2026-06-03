Ο καθηγητής Αχιλλέας Κ. Αιμιλιανίδης εξελέγη ως Τακτικό Μέλος (Titular Member) της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου (International Academy of Comparative Law, IACL).

Η Διεθνής Ακαδημία Συγκριτικού Δικαίου ιδρύθηκε στη Χάγη στις 13 Σεπτεμβρίου 1924 και αποτελεί διεθνές σώμα ακαδημαϊκών με κύριο σκοπό τη συγκριτική μελέτη των διαφόρων νομικών συστημάτων. Η Ακαδημία συγκροτείται από Τακτικά Μέλη, τα οποία εκλέγονται από τα ήδη υφιστάμενα Τακτικά Μέλη της. Σήμερα αριθμεί περίπου 150 Τακτικά Μέλη από όλο τον κόσμο. Μαζί με τα Αναπληρωματικά Μέλη, συνθέτουν το σύνολο της membership της IACL.

Ο καθηγητής Αιμιλιανίδης υπηρετεί σήμερα ως πρόεδρος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και ως Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ενώ παράλληλα ασκεί ενεργά τη δικηγορία.

Η εκλογή του έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο κ. Αιμιλιανίδης είναι το πρώτο μέλος, είτε Τακτικό είτε Αναπληρωματικό, που εκλέγεται στη Διεθνή Ακαδημία Συγκριτικού Δικαίου με έδρα την Κύπρο. Σημειώνεται ότι ο Καθηγητής Συμεών Συμεωνίδης, επίσης Κύπριος, είχε εκλεγεί στο παρελθόν ως Τακτικό Μέλος με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σημαντική αυτή διεθνής διάκριση αποτελεί αναγνώριση της ακαδημαϊκής και επιστημονικής προσφοράς του Καθηγητή Αιμιλιανίδη στον χώρο της νομικής επιστήμης και της συγκριτικής μελέτης του δικαίου.