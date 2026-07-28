Μέσω του νέου σχεδίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων εισφορών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) επιδιώκεται να ξελασπώσουν χιλιάδες οφειλέτες, οι οποίοι έχουν χρέη προς τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις συνολικού ύψους €245 εκατ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», από τα μέσα Μαΐου έως τις 21 Ιουλίου έχουν υποβληθεί 1.500 αιτήσεις από ενδιαφερόμενους για ένταξη στη νέα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών. Πέραν των αιτήσεων, πολλοί πολίτες επικοινωνούν και ζητούν επιπρόσθετη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές για το νέο σχέδιο.

Εκτιμάται ότι μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο αριθμός τους θα αυξηθεί περαιτέρω, δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Εργασίας. Στη σελίδα του υπουργείου υπάρχει αναρτημένο ειδικό έντυπο αίτησης για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών με δόσεις, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν για να συμμετάσχουν στο σχέδιο.

Είναι η τρίτη ευκαιρία που δίνει το κράτος στους οφειλέτες, μέσω τέτοιων ρυθμίσεων, για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Η νέα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον περασμένο Μάιο, απευθύνεται σε εργοδότες και καλύπτει οφειλές μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026. Καλύπτει επίσης τους αυτοτελώς εργαζομένους που χρωστούσαν εισφορές προς το ΤΚΑ μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

€25 η ελάχιστη δόση

Όπως και στα προηγούμενα δύο σχέδια, που εφαρμόστηκαν το 2016 και το 2021, όσοι οφειλέτες ενταχθούν στη νέα ρύθμιση μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους μέσω 54 ισόποσων δόσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα συμφωνήσουν οι αιτητές με την αρμόδια Αρχή, θα λάβουν και την αντίστοιχη μείωση. Πάντως, σε κάποιες περιπτώσεις η μείωση του πρόσθετου τέλους μπορεί να φτάσει το 27%.

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης είναι €25 για οφειλή μέχρι €500, €50 για οφειλή από €501 μέχρι €1.000 και €75 για οφειλή από €1.001 και άνω.

Για να παραμένει σε ισχύ η ρύθμιση, θα πρέπει να καταβάλλονται, εμπρόθεσμα, εκτός από τη μηνιαία δόση και όλες οι τρέχουσες εισφορές. Για τους εργοδότες πρόκειται για τις εισφορές από τον Μάρτιο του 2026 και μετά και για τους αυτοτελώς εργαζομένους από το πρώτο τρίμηνο του 2026 και εντεύθεν.

Όλες οι αιτήσεις ελέγχονται από τους λειτουργούς των αρμόδιων υπηρεσιών. Όσοι αιτητές εγκριθούν ενημερώνονται μέσω επιστολής, με την οποία τους παρέχεται κατάσταση των οφειλών τους, καθώς και το ποσό της μηνιαίας δόσης που πρέπει να καταβάλουν.

Τι γίνεται σε καθυστερήσεις

Όσοι ενταχθούν στο νέο σχέδιο των ληξιπρόθεσμων θα πρέπει να καταβάλλουν τις δόσεις τους το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα.

Στην περίπτωση που οι οφειλέτες καθυστερήσουν την καταβολή μιας δόσης, έχουν δύο επιλογές για να επανορθώσουν. Συγκεκριμένα, είτε θα εξοφλήσουν την οφειλόμενη δόση μαζί με την επόμενη δόση που θα καταβάλουν είτε το ποσό της οφειλόμενης δόσης θα μπορεί να κατανεμηθεί ισόποσα στον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της ρύθμισης.

Στο μεταξύ, σε περίπτωση παράλειψης έγκαιρης πληρωμής των τρεχουσών εισφορών ή/και καθυστέρησης καταβολής δόσης πέραν των τριών μηνών, η ρύθμιση θα ακυρώνεται.

Υπενθυμίζεται ότι, για όσους οφειλέτες ενταχθούν στο νέο σχέδιο των ληξιπρόθεσμων, δεν θα αυξάνεται το πρόσθετο τέλος που επιβλήθηκε, δεν θα εγείρονται ποινικές διώξεις εναντίον τους και θα αναστέλλονται όλες οι υφιστάμενες ποινικές διώξεις.

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που οι οφειλές έχουν επιδικαστεί και εκκρεμεί διάταγμα για εκτέλεση εντάλματος από το Δικαστήριο, αυτό θα αναστέλλεται καθ’ όλη την περίοδο ένταξής τους στη ρύθμιση.