Τέθηκε χθες σε εφαρμογή το νέο σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων εισφορών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι καθυστερημένες οφειλές προς το Ταμείο ανέρχονται σε €245 εκατ. και με τη νέα ρύθμιση θα δοθεί ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες, δηλαδή εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενους. Η έναρξη του σχεδίου έγινε με τη δημοσίευση δύο γνωστοποιήσεων του υπουργού Εργασίας, Μαρίνου Μουσιούττα, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Χθες άρχισε και η υποβολή των αιτήσεων, οι οποίες θα προωθούνται ηλεκτρονικά μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Το νέο σχέδιο των ληξιπρόθεσμων οφειλών απευθύνεται σε εργοδότες και καλύπτει οφειλές μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2026. Παράλληλα, καλύπτει και τους αυτοτελώς εργαζόμενους, που είχαν οφειλές μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Ο αριθμός των δόσεων

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου σχεδίου, το οποίο αποτελεί συνέχεια των δύο προηγούμενων σχεδίων που εφαρμόστηκαν το 2016 και το 2021, οι οφειλέτες μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους μέσω 54 ισόποσων μηνιαίων δόσεων. Μάλιστα, σε περίπτωση που επιλέξουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους νωρίτερα από τις 54 δόσεις, θα επωφεληθούν ανάλογης μείωσης του πρόσθετου τέλους, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και το 27%.

Για παράδειγμα, εάν τα χρέη εξοφληθούν σε 24 δόσεις, οι οφειλέτες θα απαλλάσσονται από τα 30/54 του συνολικού ποσού του πρόσθετου τέλους.

Η ελάχιστη δόση

Παράλληλα, το νέο σχέδιο προβλέπει ότι το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης είναι €25 για οφειλή μέχρι €500, €50 για οφειλή από €501 μέχρι €1.000 και €75 για οφειλή από €1.001 και άνω.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχεδίου, για να ισχύει η ρύθμιση θα πρέπει να καταβάλλονται, εκτός από τη μηνιαία δόση, εμπρόθεσμα και όλες οι τρέχουσες εισφορές, δηλαδή για εργοδότες οι εισφορές από τον Μάρτιο του 2026 και μετά και για αυτοτελώς εργαζόμενους από το πρώτο τρίμηνο του 2026 και εντεύθεν.

Να σημειωθεί πως μόλις οι αιτήσεις των αιτητών εγκριθούν, εντός 15 ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης της απόφασης θα πρέπει να υποβληθεί δεόντως συμπληρωμένη η δήλωση αποδοχής, η οποία θα αποσταλεί με την επιστολή έγκρισης.

Στο μεταξύ, με την επιστολή έγκρισης αποστέλλεται κατάσταση των οφειλών και το ποσό της μηνιαίας δόσης που θα καταβάλλεται. Η πρώτη δόση μπορεί να καταβληθεί ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης αποδοχής της εγκριθείσας ρύθμισης ή, το αργότερο, μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση αποδοχής της εγκριθείσας ρύθμισης, ενώ καθεμία από τις υπόλοιπες δόσεις καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα στον οποίο αντιστοιχεί.

Καταβολή μεγαλύτερης δόσης

Στο πλαίσιο της ρύθμισης, σε περίπτωση που καταβληθεί μεγαλύτερο ποσό από την καθορισμένη δόση, αυτό θα ληφθεί υπόψη είτε για εξόφληση επόμενων δόσεων είτε για πρόωρη εξόφληση της συνολικής οφειλής.

Σε περίπτωση καθυστέρησης μίας δόσης, αυτή μπορεί είτε να εξοφληθεί με την επόμενη δόση είτε το ποσό που της αναλογεί να κατανεμηθεί ισόποσα στις δόσεις που απομένουν. Παράλληλα, σε περίπτωση παράλειψης έγκαιρης πληρωμής τρεχουσών εισφορών ή/και καθυστέρησης καταβολής δόσης πέραν των τριών μηνών, η ρύθμιση θα ακυρώνεται.

Θα αναστέλλονται οι διώξεις

Σημειώνεται πως για όσους οφειλέτες ενταχθούν στο νέο σχέδιο, κατά τη διάρκειά του οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν θα προχωρούν στη λήψη δικαστικών μέτρων εναντίον τους. Σε περίπτωση που έχουν καταχωρηθεί εναντίον τους ποινικές διώξεις, αυτές θα αναστέλλονται με έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα.

Τέλος, για όσους εκκρεμούν εναντίον τους φυλακιστήρια ή κατασχετήρια εντάλματα, αυτά είναι δυνατό να αναστέλλονται μετά από σχετικές ενέργειες του Γενικού Εισαγγελέα.