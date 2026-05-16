Έτοιμο είναι το δείγμα δωματίου για τις νέες φοιτητικές εστίες του ΤΕΠΑΚ στον οικισμό Βερεγγάρια στα Πάνω Πολεμίδια, με το πρώτο μέρος του μεγάλου έργου να παραδίδεται τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προχωρεί στην υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου υποδομής στην ιστορία του, με την ανέγερση ιδιόκτητων φοιτητικών εστιών συνολικής δυναμικότητας 500 δωματίων. Η ανάπτυξη θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, με τα πρώτα 150 δωμάτια να τίθενται σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2026 και το σύνολο του έργου να ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2027.

Σε σχετική ανάρτηση, το ΤΕΠΑΚ δημοσίευσε φωτογραφίες από το δείγμα του δωματίου των φοιτητικών εστιών. Όπως ανέφερε στον «Φ» ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Παναγιώτης Ζαφείρης, τα δωμάτια θα είναι πλήρως εξοπλισμένα με τον απαραίτητο οικιακό εξοπλισμό, όπως ψυγείο, ηλεκτρική εστία, ηλεκτρικό φούρνο, κρεβάτι και γραφείο, ενώ θα προσφέρονται όλες οι απαραίτητες υποδομές και υπηρεσίες αντίστοιχες με εκείνες που λειτουργούν ήδη στις εστίες Απολλώνια.

Το κοινωνικό ενοίκιο θα ανέρχεται στα €350 μηνιαίως και θα περιλαμβάνει ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, σύνδεση στο διαδίκτυο και καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, στόχος είναι να προσφερθεί στους φοιτητές ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για την έναρξη της φοιτητικής τους ζωής.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί στους πρωτοετείς φοιτητές που διαμένουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 25 χιλιομέτρων από τη Λεμεσό, χωρίς να απαιτείται μοριοδότηση, ενώ θα διασφαλίζεται στέγαση για τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος. Για τους φοιτητές δεύτερου έτους και άνω θα εφαρμόζεται σύστημα μοριοδότησης για κοινωνικό ενοίκιο ή σειρά προτεραιότητας για κανονικό ενοίκιο.

Οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και προχωρούν βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται περίπου στα €60 εκατομμύρια και το σίγουρο είναι πως θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν δεκάδες φοιτητές στη Λεμεσό.

Το συγκρότημα αποτελείται από εννέα κτήρια και θα περιλαμβάνει, πέραν των φοιτητικών δωματίων, εκτεταμένες κοινόχρηστες υποδομές όπως καφεστιατόριο, μίνι μάρκετ, γυμναστήριο, ανοικτά γήπεδα αθλοπαιδιών, χώρους πρασίνου, μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, πλυντήρια και στεγνωτήρια, υπόγειο χώρο στάθμευσης, αποθήκες, αποδυτήρια και γραφεία.