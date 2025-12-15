Η οροφή του ιστορικού ξενοδοχείου Βερεγγάρια επανέρχεται στην τελική της μορφή, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό ορόσημο στην πορεία αναβίωσης του εμβληματικού διατηρητέου κτιρίου στο Τρόοδος. Η πλήρης αντικατάστασή της αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα στάδια του έργου, με ισχυρό συμβολισμό για την επιστροφή του ξενοδοχείου στον φυσικό και πολιτιστικό χάρτη της Κύπρου.

Με την υπογραφή του Ομίλου bbf και με αυστηρή προσήλωση στον σεβασμό της αυθεντικότητας και της ιστορικής ταυτότητας του κτιρίου, το Βερεγγάρια αρχίζει να αποκτά και πάλι τη μορφή που το καθιέρωσε ως σημείο αναφοράς για τον κυπριακό τουρισμό. Το έργο εξελίσσεται με βάση τις αρχές της αποκατάστασης διατηρητέων, συνδυάζοντας την ιστορική μνήμη με τις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας.

Το γνωστό ως «διαμάντι του Τροόδους» εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή, καθώς οι εργασίες αναστήλωσης του ξενοδοχείου, που θα λειτουργήσει υπό την επωνυμία «Βερεγγάρια Luxury Boutique Hotel», προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Η στατική ενίσχυση και αναβάθμιση του κτιρίου έχει ήδη ολοκληρωθεί, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και τη μακροχρόνια βιωσιμότητά του.

Η αναγέννηση του διατηρητέου ξενοδοχείου υλοποιείται από τον Όμιλο bbf, σε συνεργασία με την Thanos Hotels & Resorts, η οποία θα αναλάβει τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Το έργο προβλέπει την παροχή σύγχρονων υποδομών και ανέσεων, καθώς και την κατασκευή διαμερισμάτων και επαύλεων στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι εργασίες εσωτερικής ανακαίνισης και η ανάπτυξη των συνοδευτικών κατασκευών αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2024, ενώ η ολοκλήρωση του έργου τοποθετείται εντός του 2026. Η συνολική επένδυση ανέρχεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά το τουριστικό προϊόν της ορεινής Κύπρου.