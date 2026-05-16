Συνελήφθη από μέλη του ΤΑΕ Πάφου, χθες το απόγευμα, άντρας ηλικίας 22 ετών, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων εμπρησμών, που διαπράχθηκαν στην επαρχία Πάφου, τον Μάρτιο και Απρίλιο, 2026.
Πρόκειται για:
- εμπρησμό αυτοκινήτου, που διαπράχθηκε στις 25/03/2026
- εμπρησμό κτιρίου, που διαπράχθηκε στις 04/04/2026
- εμπρησμό αυτοκινήτου, που διαπράχθηκε στις 06/04/2026
- απόπειρα εμπρησμού κτιρίου, που διαπράχθηκε στις 15/04/2026
Για την υπόθεση συνελήφθησαν στις 15/04/2026, δύο πρόσωπα, άντρας και γυναίκας ηλικίας 41 και 19 ετών.
Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.