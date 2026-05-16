Την εξουδετέρωση του Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι, ο οποίος σύμφωνα με τις ΗΠΑ ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία του ISIS σε παγκόσμιο επίπεδο, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αμερικανικές και νιγηριανές δυνάμεις έπειτα από συντονισμένη στρατιωτική δράση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Αμπού Μπιλάλ αλ Μινούκι, τον οποίο χαρακτήρισε «τον πιο ενεργό τρομοκράτη στον κόσμο», σκοτώθηκε σε επιχείρηση που σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από κοινού από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Νιγηρίας.

«Απόψε, με δική μου εντολή, γενναίες αμερικανικές δυνάμεις και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Νιγηρίας εκτέλεσαν άψογα μια σχολαστικά σχεδιασμένη και πολύ σύνθετη αποστολή για την εξάλειψη του πιο ενεργού τρομοκράτη στον κόσμο από το πεδίο της μάχης», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο αλ Μινούκι, που παρουσιαζόταν ως υπαρχηγός του ISIS παγκοσμίως, θεωρούσε ότι μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, ωστόσο οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούσαν τις κινήσεις του.

«Πίστευε ότι μπορούσε να κρυφτεί στην Αφρική, αλλά δεν γνώριζε ότι είχαμε πηγές που μας κρατούσαν ενήμερους για όσα έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ακόμη ότι ο θάνατός του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τις διεθνείς επιχειρήσεις του ISIS, σημειώνοντας πως «δεν θα τρομοκρατεί πλέον τους λαούς της Αφρικής ούτε θα βοηθά στον σχεδιασμό επιχειρήσεων εναντίον Αμερικανών».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Τραμπ ευχαρίστησε δημόσια την κυβέρνηση της Νιγηρίας για τη συνεργασία στην επιχείρηση, καταλήγοντας με τη φράση: «God Bless America».

Η ανάρτηση του Τραμπ

protothema.gr