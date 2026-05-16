Ανάμεσα στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, Έλον Μασκ, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τιμ Κούκ, στο δείπνο προς τιμήν του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, καθόταν μια γυναίκα που μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα γνωστή στη Δύση, έχει όμως καταφέρει να βάλει τα προϊόντα της στα χέρια εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως.

Η Ζου Τσουνφάι έχει ιδρύσει την Lens Technology, μια εταιρεία που ειδικεύεται σε οθόνες αφής. Από σχεδόν οικογενειακή επιχείρηση σήμερα έχει αποτίμηση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων ενώ η δική της περιουσία φτάνει τα 16 δισ. δολάρια.

Κατά μία έννοια, αντιπροσωπεύει το κινεζικό όνειρο: ξεκίνησε από ένα φτωχό χωριό στην κεντρική Κίνα και έγινε μια επιτυχημένη επιχειρηματίας σε μια χώρα με εκατοντάδες εκατομμύρια εσωτερικούς μετανάστες που εγκαταλείπουν την επαρχία για μια καλύτερη ζωή στις πόλεις.

Γεννήθηκε το 1970, ένα από τέσσερα παιδιά μιας φτωχής αγροτικής οικογένειας. Από μικρή ηλικία αυτή και τα αδέλφια της έπρεπε να εκτρέφουν πάπιες και γουρούνια ή να μαζεύουν υλικά για ανακύκλωση, για να βοηθήσουν την οικογένεια.

Οι συνθήκες ήταν δύσκολες και έγιναν ακόμη δυσκολότερες όταν πέθανε τη μητέρα της όταν ήταν 5 ετών ενώ ο πατέρας της έχασε εν μέρει την όρασή του και ένα δάχτυλο σε εργατικό ατύχημα.

Στα 15, και αφού άφησε το σχολείο, πήγε στη Σεντζέν για να βρει δουλειά. Αρχικά, εργάστηκε ως φύλακας ασφαλείας σε εργοτάξιο και σε εργοστάσιο παραγωγής γυαλιού.

Για να μάθει τα βασικά της δουλειάς εργαζόταν από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, ακόμη και πιο αργά. Όσο για την αμοιβή, ήταν ελάχιστη, σύντομα όμως πήρε καλύτερες θέσεις και ορίστηκε υπεύθυνη εργαστηρίου. Τον λίγο ελεύθερο χρόνο που είχε τον αφιέρωνε στην εκμάθηση λογιστικής και υπολογιστών.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, σε μια δύσκολη στιγμή για το εργοστάσιο που ήταν στα πρόθυρα του λουκέτου, η Τσουνφάι ορίστηκε διευθύντρια του εργαστηρίου και αργότερα όλου εργοστασίου.

Αποφάσισε όμως να κυνηγήσει ένα άλλο όνειρο.

Η Ζου Κιουφέι

Το 2003, με 3.000 δολάρια που είχε εξοικονομήσει από χρόνια σκληρής δουλειάς, η ίδια και μερικοί συγγενείς ίδρυσαν την Lens Technology, μια εταιρεία κατασκευής οθονών τηλεφώνων, γρήγορα όμως βρέθηκε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας όταν αποχώρησε απροσδόκητα συνεργάτης της.

Σανίδα σωτηρίας πρόσφερε ο τότε γίγαντας της κινητής τηλεφωνίας Motorola όταν ανέθεσε στην Lens Technology την παραγωγή ενός τύπου γυαλιού που δεν θρυμματιζόταν όταν έπεφτε από ύψος ενός μέτρου, κάτι που τότε κανένας άλλος κατασκευαστής γυαλιού στον κόσμο δεν ήταν σε θέση να το κάνει αυτό. Η Τσουνφάι τα κατάφερε και κέρδισε ένα πολύ καλό συμβόλαιο.

Από το 2007 η Lens Technology ήταν η εταιρεία που προμήθευε στην Apple τη γυάλινη οθόνη του iPhone.

Βρέθηκε όμως να κυνηγά και φήμες ότι ήταν ερωμένη ενός παντρεμένου και είχε χρησιμοποιήσει τα χρήματά του για να τροφοδοτήσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Έγινε ευρύτερα γνωστή για πρώτη φορά το 2015 ως η πλουσιότερη γυναίκα της χώρας, όταν η εταιρεία της εισήχθη στο χρηματιστήριο της Σεντζέν και συγκέντρωσε περιουσία 50 δισεκατομμυρίων γιουάν (με σημερινή αποτίμηση περίπου 6,3 δισ. ευρώ).

Η εταιρική της σχέση με την Apple, που μετρά σχεδόν δύο δεκαετίες, έχει βοηθήσει την Lens Technology να επιτύχει αξιοσημείωτη ανάπτυξη και να φτάσει τα έσοδα σχεδόν 70 δισεκατομμύρια γιουάν. Μια σχέση πάντως που ενέχει και κινδύνους καθώς από το 2016 οι πωλήσεις iPhone επιβραδύνθηκαν, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα καθαρά κέρδη της Lens Technology.

Σε αυτό το πλαίσιο η Lens Technology υπέγραψε συμβόλαια με κολοσσούς όπως η Huawei, η Samsung, η Xiaomi και η Oppo. Το 2024 το μερίδιο εσόδων από την Apple είχε πλέον κάτω από το 50% και τομέας των αυτοκινήτων είναι στο 8,5% με συνεργασίες με Tesla, BYD, Mercedes και BMW.

protothema.gr