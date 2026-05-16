800 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δηλαδή από τις εισφορές των εργαζομένων, θα πηγαίνουν πλέον για επενδύσεις στις διεθνείς αγορές.

> Με αυτήν την απόφαση τερματίζεται και ο δανεισμός της κυβέρνησης από το Ταμείο. Και, ταυτόχρονα, αναμένεται η επιστροφή του υφιστάμενου χρέους, που ανέρχεται στα 12 δισ. ευρώ.

120 άνθρωποι, οι μισοί κάτω των 24 ετών, σκοτώθηκαν τα 3 τελευταία χρόνια (2023-2025), σκοτώθηκαν σε τροχαία στην Κύπρο.

> Αν το καλοσκεφτεί κάποιος και τολμήσει να κάνει έναν συγκριτικό υπολογισμό με άλλες τραγωδίες, θα δει για παράδειγμα, ότι αυτοί οι 120 νεκροί είναι σχεδόν διπλάσιοι από τους νεκρούς στην τραγωδία των Τεμπών στην Ελλάδα το 2023.

ΥΓ: Η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, Jenny Carson, ανέφερε ότι η Κύπρος είναι η 3η χειρότερη χώρα στην Ευρώπη για θανάτους νέων κάτω των 24 χρονών το 2023, ενώ είναι η δεύτερη με υψηλότερο ποσοστό θανάτων νέων από τροχαία που ανήλθε στο 27%. Σημειώστε δε, ότι ο αντίστοιχος μέσος όρος στις 27 χώρες της ΕΕ είναι 18%.

Υπογράμμιση: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, γνωστός ως «Ιαβέρης», χαρακτηρίζει τα τροχαία στην Ελλάδα ως «διαχρονική γενοκτονία» και εθνική τραγωδία. Επισημαίνει ότι πρόκειται για βαθιά κρίση οδικής παιδείας, καθώς αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για τους νέους. Και αναδεικνύει τα εξής τρομακτικά στοιχεία:

Αριθμοί σοκ: Τα τελευταία 60 χρόνια έχουν χαθεί στην ελληνική άσφαλτο περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι, αριθμός υπερδιπλάσιος από τις απώλειες των Ελλήνων σε όλους τους πολέμους του προηγούμενου αιώνα. Κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 650 νεκροί, ισάριθμα άτομα που καταλήγουν με μόνιμη αναπηρία (παραπληγία/ τετραπληγία) και χιλιάδες τραυματίες.

Οδηγική συμπεριφορά: Περιγράφει τον Έλληνα οδηγό ως «ανάγωγο», υπογραμμίζοντας ότι οι οδηγοί αγνοούν ή παραβιάζουν θεμελιώδεις νόμους της φυσικής, οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν φορούν ζώνη ή κράνος και κάνουν αλόγιστη χρήση ταχύτητας. Κι ακόμα:

Έλλειψη παιδείας: Τονίζει ότι η οδική ασφάλεια ξεκινά από το σπίτι και το σχολείο. Η άγνοια των κινδύνων και η ελλιπής εκπαίδευση οδηγούν σε συμπεριφορές υψηλού ρίσκου εντός και εκτός αστικού ιστού.

300 πολίτες της αναγκάστηκε η κυβέρνηση της Γκάνα να εκκενώσει από τη Νότια Αφρική, εν μέσω αυξανόμενου ξενοφοβικού κλίματος εκεί. Η Νότια Αφρική, η μεγαλύτερη οικονομία της ηπείρου, αποτελεί εδώ και καιρό πόλο έλξης για μετανάστες. Εκτιμάται ότι ζουν εκεί μεταξύ τριών και πέντε εκατομμυρίων αλλοδαπών – και δεκάδες χιλιάδες παράτυποι μετανάστες απελαύνονται ετησίως.

> Εν μέσω υποτονικής ανάπτυξης και αυξανόμενης ανεργίας των νέων, έχουν φουντώσει τα ξενοφοβικά αισθήματα και οι διαμαρτυρίες, που υποκινούνται από οργανωμένες αντιμεταναστευτικές ομάδες. Το πλήρωσε πολύ το άπαρτχαϊντ η Ν. Αφρική. Και, δυστυχώς, τώρα, δεν υπάρχει ένας Μαντέλα να σβήσει το μίσος.

1.500 drones και δεκάδες πυραύλους εναντίον στόχων σε όλη τη χώρα εξαπέλυσε τις τελευταίες 30 ώρες (σ.σ. από το μεσημέρι Παρασκευής που γράφονται αυτές οι γραμμές), η Ρωσία σε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις μέχρι σήμερα στην Ουκρανία.

> Μία από τις επιθέσεις ισοπέδωσε ένα ολόκληρο συγκρότημα κατοικιών στην πρωτεύουσα, Κίεβο, αφήνοντας τουλάχιστον οκτώ νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού. Η επίθεση έρχεται αμέσως μετά την τριήμερη εκεχειρία στον πόλεμο, αλλά και –ίσως όχι συμπτωματικά– κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει μέχρι στιγμής εκπληρώσει την προεκλογική του υπόσχεση να τερματίσει τον σε μεγάλο βαθμό αδιέξοδο πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ το Πεκίνο εξακολουθεί να είναι βασικός σύμμαχος του Κρεμλίνου, αγοράζοντας ρωσικό πετρέλαιο και προμηθεύοντας τη Μόσχα με τεχνολογίες που έχουν απαγορευτεί από τη Δύση. Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, πρόκειται να επισκεφθεί ξανά την Κίνα σύντομα για να ενισχύσει τη φιλία τους «χωρίς όρια».

(*) Οι Αριθμοί έχουν τη δική τους γλώσσα. Οι Υπογραμμίσεις προκαλούν!…