Αισθητά ακριβότερα είναι φέτος τα αεροπορικά εισιτήρια για τους ταξιδιώτες από και προς Κύπρο. Οι ελλείψεις στα καύσιμα αεροσκαφών λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, η μείωση δρομολογίων και, συνεπώς, θέσεων για ορισμένους προορισμούς καθώς και η αυξημένη ζήτηση λόγω των θερινών διακοπών, έχει ανεβάσει κατά πολύ τις τιμές.

Όπως διαπιστώνει ο «Φ» αναζητώντας προορισμούς στην Ελλάδα για τους καλοκαιρινούς μήνες, καταγράφεται σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και αύξηση ύψους 50% σε σύγκριση με πέρσι, που αναλογεί σε €100 με €120. Σε ανάλογη διαπίστωση και ο υφυπουργός Τουρισμού, ο οποίος μίλησε για αύξηση κατά μέσο ύψους €88 για τους διεθνείς προορισμούς, με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών να ανακοινώνει πως είναι αναπόφευκτη η αύξηση των τιμών των εισιτηρίων και πως το κόστος θα επιβαρύνει τους επιβάτες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου, Χάρης Παπαχαραλάμπους, αν και παραδέχεται ότι «σαφώς υπάρχει αύξηση στις τιμές», εντούτοις, προτείνει και ορισμένες πρακτικές για να κοστίσουν φθηνότερα τα καλοκαιρινά ταξίδια.

«Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτησης. Βεβαίως, το κόστος των καυσίμων έχει επηρεάσει όλους τους προορισμούς, δεν αφορά μόνο την Κύπρο», επεσήμανε. Τις τιμές, είπε, επηρεάζουν και οι ημερομηνίες που ψάχνει κάποιος να κάνει την κράτησή του. Ειδικά η Αθήνα, είπε, είναι ιδιαίτερος προορισμός για την Κύπρο, καθώς συχνά αποτελεί και σημείο μετεπιβίβασης για τα πιο μακρινά δρομολόγια. «Αυτό επηρεάζει τη ζήτηση και προσφορά της Αθήνας».

Τους τελευταίους μήνες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαπίστωσε πως η αύξηση ανέρχεται σε 2% έως 5%. Αυτή την περίοδο, σημείωσε, είναι μικρές οι αυξήσεις για την Κύπρο και γι’ αυτόν το λόγο, εκτιμά ο κ. Παπαχαραλάμπους, δεν επηρεάστηκε η ζήτηση η οποία είναι κοντά στα περσινά επίπεδα, όπου ήταν χρονιά ρεκόρ.

Πάντως, φαίνεται πως δεν ακολουθούνται πρακτικές εντός της ΕΕ που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ, όπως οι ενοποιήσεις πτήσεων. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολύ αυστηρές νομοθεσίες που δεν αφήνουν στις αεροπορικές εταιρείες το περιθώριο για συντμήσεις. Όσον αφορά ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, συνήθως είναι τεχνικοί οι λόγοι και όχι πληρότητας», υπογράμμισε.

Ένας ακόμη παράγοντας που ενδέχεται να ανεβάσει τις τιμές των αεροπορικών εισιτήριων για την Κύπρο είναι η μείωση δρομολογίων. «Λόγω της χαμηλής ζήτησης που ακολούθησε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, κάποιες αεροπορικές εταιρείες έχουν διαφοροποιήσει το πτητικό τους πρόγραμμα. Κάτι που οι αεροπορικές εταιρείες δικαιούνται να κάνουν. Επί παραδείγματι, εκεί που μια εταιρεία πετούσε πέντε φορές την ημέρα, πλέον μπορεί να εκτελεί δρομολόγιο τρεις φορές. Είναι αρκετοί οι ευρωπαϊκοί προορισμοί που έχουν επηρεαστεί και από εκεί προκύπτει και η μείωση θέσεων».

Ο κ. Παπαχαραλάμπους προτρέπει τον κόσμο που θέλει να ταξιδέψει το καλοκαίρι, να κλείσει άμεσα τα εισιτήρια του. «Όσο πιο γρήγορα το κάνουν, τόσο το καλύτερο. Είναι το μόνο που μπορώ να προτρέψω τον κόσμο. Διότι, όσο περνούν οι μέρες και μειώνεται η προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση, τόσο πιο υψηλές θα είναι οι τιμές», υπογράμμισε.

Είπε, ακόμη, πως μια άλλη λύση είναι ο κόσμος να κλείνει εισιτήρια για να πετάξει στα μέσα της εβδομάδας και όχι το Σαββατοκύριακο. Επιπλέον, είπε, ίσως θα ήταν ωφέλιμο να πετάξουμε άλλη περίοδο, αντί στην καρδιά του καλοκαιριού.

Επί παραδείγματι, είπε, «αυτή την περίοδο βρίσκεις μετ’ επιστροφής από Λάρνακα – Αθήνα για τον Σεπτέμβριο με €220. Για αυτή την συγκεκριμένη εποχή είναι ιστορικά υψηλή τιμή. Αν το αλλάξω και το διαφοροποιήσω λίγο και βγάλω την Παρασκευή που είχα επιλέξει και βάλω να πετάξω καθημερινές, τότε βγαίνει μετ’ επιστροφής €90», είπε.

Ως Σύνδεσμος, ανέφερε, πιστεύουν πως κλειδί αποτελεί ο εισερχόμενος τουρισμός του χειμώνα, αν το πετύχει η Κύπρος θα καταφέρει να ενισχύσει τη συνδεσιμότητα της χώρας με αεροδρόμια και θα προσφέρει πληθώρα πτήσεων.

Έως €88 αύξηση για εκτός ΕΕ, λέει ο Υφυπουργός Τουρισμού

Στα προβλήματα που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις αερομεταφορές και στον τουρισμό για την Κύπρο, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός, Κώστας Κουμής.

Η πίεση, όπως είπε μιλώντας στο ΡΙΚ, φαίνεται στις αεροπορικές εταιρείες. «Πριν κάποιες εβδομάδες μια πολύ μεγάλη εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι μειώνει τις συχνότητες κατά 100 δρομολόγια. Μία άλλη πολύ γνωστή εταιρεία καθήλωσε μια ολόκληρη θυγατρική της, με 27 αεροσκάφη. Μία άλλη γνωστή εταιρεία χαμηλού κόστους αποφάσισε να κλείσει τη βάση της στο Βερολίνο. Όλα αυτά επηρεάζουν τον κάθε προορισμό ξεχωριστά, αναλόγως της διασύνδεσης», ανέφερε και πρόσθεσε πως παρά τις δυσκολίες «η Κύπρος είχε πετύχει μία πολύ ισχυρή αεροπορική σύνδεση τα τελευταία χρόνια».

Ο κ. Κουμής επεσήμανε πως τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν ακριβύνει πάρα πολύ. «Η τελευταία στατιστική δείχνει ότι ένα αεροπορικό εισιτήριο για ταξίδι εκτός Ευρώπης έχει ανέβει κατά €88 κατά μέσο όρο και εντός Ευρώπης κατά €29. Εμείς από τη δική μας πλευρά, ως υφυπουργείο Τουρισμού, είμαστε σε σταθερή επικοινωνία με τους κολοσσούς της βιομηχανίας, προκειμένου να διατηρούμε τη μεταξύ μας συνεργασία σε πολύ υψηλό επίπεδο και ευελπιστούμε σε καλά αποτελέσματα», είπε και υπογράμμισε ότι «μας επηρεάζει ο πόλεμος και όσα συμβαίνουν με τα jet fuels – τα καύσιμα των αεροσκαφών».

Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών: Tο αυξημένο κόστος καυσίμων θα περάσει στους επιβάτες

Αναπόφευκτη θεωρεί την αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA), εξαιτίας της εκτίναξης του κόστους των αεροπορικών καυσίμων που προκαλεί η κρίση στα Στενά του Ορμούζ.

Ο γενικός διευθυντής της IATA, Γουίλι Γουόλς, δήλωσε στο BBC ότι, παρά το γεγονός πως ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει πρόσφατα σε μειώσεις τιμών στην Ευρώπη λόγω χαμηλότερης ζήτησης, εντούτοις, οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επ’ αόριστον το αυξημένο κόστος λειτουργίας.

«Δεν υπάρχει τρόπος οι αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν να απορροφούν το επιπλέον κόστος που αντιμετωπίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, ενδέχεται να συνεχιστούν προσωρινά κάποιες προσφορές και εκπτώσεις για την τόνωση της ζήτησης, ωστόσο, «με την πάροδο του χρόνου είναι αναπόφευκτο ότι η υψηλή τιμή του πετρελαίου θα αποτυπωθεί σε υψηλότερες τιμές εισιτηρίων».

Ο επικεφαλής της IATA, προχώρησε και σε μια ανησυχητική πρόβλεψη ότι ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ άνοιγαν άμεσα και πάλι οι επιπτώσεις στις τιμές των καυσίμων δεν θα εξαφανίζονταν γρήγορα. «Όπως κι αν το δει κανείς, το πρόβλημα αυτό θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες και ίσως επεκταθεί ακόμη και μέσα στο επόμενο έτος», υπογράμμισε.

Παρατηρητήριο Καυσίμων από Κομισιόν

Μέτρα προσπαθεί να λάβει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες ότι θα δημιουργήσει Παρατηρητήριο Καυσίμων, το οποίο θα παρακολουθεί την παραγωγή, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τα επίπεδα των αποθεμάτων καυσίμων για τις μεταφορές στην ΕΕ.

Με τον τρόπο αυτό, όπως ανακοίνωσε, θα καταστεί δυνατός ο ταχύς εντοπισμός πιθανών ελλείψεων και θα λαμβάνονται στοχευμένα μέτρα για τη διατήρηση της ισόρροπης κατανομής των καυσίμων σε όλες τις περιφέρειες και τους αερολιμένες.

Για να μετριαστεί ο αντίκτυπος των πιθανών ελλείψεων καυσίμων στον τομέα των αερομεταφορών της ΕΕ, η Επιτροπή θα παράσχει σαφήνεια σχετικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες ευελιξίας εντός του πλαισίου αερομεταφορών της ΕΕ για την αντιμετώπιση των συνεπειών των ματαιώσεων πτήσεων και άλλων διαταραχών. Η Επιτροπή δεσμεύεται, επίσης, να προωθήσει περαιτέρω τη διάδοση παραγόμενων στην ΕΕ βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF) και βιώσιμων ναυτιλιακών καυσίμων (SMF).