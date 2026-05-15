Το κουβάρι των εγκληματικών ενεργειών, που προκάλεσαν πονοκέφαλο στην Αστυνομία τους τελευταίους μήνες, οδήγησε σε εκτεταμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Πάταξης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία άνοιξε των χορό των συλλήψεων, με φόντο τη δράση εγκληματικής οργάνωσης στην Κύπρο.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο, σύμφωνα με τα ευρήματα της Αστυνομίας συνδέεται με σειρά εμπρησμών, πυροβολισμών και εκβιασμών που σημειώθηκαν στη Λεμεσό. Οι ανακριτές επικεντρώνονται στη δράση της οργάνωσης, ηγέτης της οποίας φέρεται να είναι καταζητούμενος που διαμένει στο Ντουμπάι και, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με εγκληματικά κυκλώματα στην Κύπρο.

Ο ίδιος, όπως υποστηρίζουν οι Αρχές, είναι το πρόσωπο πίσω από τις οδηγίες στα μέλη της εγκληματικής ομάδας στην Κύπρο να προβαίνουν σε εκβιασμούς και απειλές κατά επιχειρηματιών, με στόχο την απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών.

Για τις εγκληματικές ενέργειες που έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού έχει γίνει εκτενής αναφορά και σε δημοσιεύματα του το philenews. Μάλιστα, τους τελευταίους μήνες, στο επίκεντρο των επιθέσεων βρέθηκε ο 40χρονος Ρώσος επιχειρηματίας, στενός συνεργάτης του δολοφονηθέντος Σταύρου Δημοσθένους, με τα πρόσωπα που φέρεται να κρύβονται πίσω από τις ενέργειες να του ασκούν πιέσεις για καταβολή χρημάτων για «προστασία».

Ενδεικτικά, η ανακριτική ομάδα που διερευνά τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, μετά τη σύλληψη 50χρονης και 49χρονου, διαπίστωσε ότι σειρά εγκληματικών ενεργειών διαπράχθηκαν στη Λεμεσό και φαίνεται να συνδέονται με άτομα της εγκληματικής οργάνωσης του καταζητούμενου.

>>Πρόκειται για απειλές και εμπρησμούς σε στοιχηματική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Λεμεσό. Η εταιρεία φέρεται να δέχθηκε απειλές και εκβιασμούς από μέλη εγκληματικής οργάνωσης, με στόχο την απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών για «προστασία». Η εταιρεία δεν υπέκυψε στους εκβιασμούς, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σειρά εγκληματικών ενεργειών. Στις 12/01/2025 σημειώθηκαν δύο εμπρησμοί οχημάτων στα Πολεμίδια, καθώς και άλλοι δύο εμπρησμοί στο κέντρο της Λεμεσού, τα οποία ανήκαν στην εν λόγω εταιρεία. Στις 07/02/2025 σημειώθηκαν ρίψεις πυροβολισμών στα γραφεία εταιρείας στο κέντρο της Λεμεσού, ενώ στις 05/06/2025 καταγράφηκαν νέες ρίψεις πυροβολισμών στα γραφεία της στην οδό Αγίου Ανδρέου.

>>Καταγράφονται απειλές και εμπρησμοί σε δεύτερη εταιρεία, από την οποία φέρεται να ζητήθηκαν μετοχές. Μετά την άρνηση της εταιρείας, τέθηκε φωτιά σε δύο πολυτελή οχήματα, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς. Στη συνέχεια ακολούθησαν απειλητικά τηλεφωνήματα προς τον διευθυντή της εταιρείας από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με τις Αρχές να υποστηρίζουν ότι ανάμεσά τους, φέρεται να έγινε και κλήση από τον 49χρονο ύποπτο.

>>Καταγράφονται απειλές και διαδοχικοί εμπρησμοί σε 40χρονο αλλοδαπό επιχειρηματία που διαμένει στη Λεμεσό, φίλο και συνεργάτη του δολοφονηθέντος Σταύρου Δημοσθένους. Οι υποθέσεις αφορούν εμπρησμό τεσσάρων πολυτελών οχημάτων, εμπρησμό τριών ακόμη πολυτελών οχημάτων καθώς και εμπρησμό κάβας ιδιοκτησίας του.

>>Καταγράφονται απειλές και ρίψη πυροβολισμών κατά ξενοδοχείου στη Λεμεσό. Στις 01/01/2026 ρίχθηκαν πυροβολισμοί εναντίον ξενοδοχείου στο κέντρο της πόλης, ενώ ο 49χρονος ύποπτος φέρεται να ζήτησε την καταβολή εκβιαστικού ποσού ύψους 20 εκατ. ευρώ.

>>Απόπειρα δολοφονίας Ουκρανού σε χώρο ξενοδοχειακού συγκροτήματος στις 29/09/2025, με τον 49χρονο ύποπτο να φέρεται να απαιτεί καταβολή €500.000 για «προστασία», την οποία αρνήθηκε να πληρώσει ο Ουκρανός. Στις 12/01/2025 σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε εταιρεία που συνδέεται με τη σύζυγο του εν λόγω προσώπου, ενώ καταγράφηκε και επίθεση με πυροβολισμούς σε κομμωτήριο στη Λεμεσό, με στόχο τον εκφοβισμό μάρτυρα στην υπόθεση της απόπειρας φόνου.

Οι παραπάνω εγκληματικές ενέργειες φαίνεται να συνάδουν με τον τρόπο δράσης της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας, σύμφωνα με την Αστυνομία και τα στοιχεία που διαθέτει. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου Λευκωσίας, κατά τη διαδικασία για την αίτηση κράτησης του ζευγαριού από την Ελλάδα. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι κάποιοι από τους παραπονούμενους στις υποθέσεις αρνήθηκαν να κατονομάσουν γραπτώς τα πρόσωπα που τους απείλησαν, εκφράζοντας φόβους για τη σωματική τους ακεραιότητα αλλά και για την ασφάλεια των μελών των οικογενειών τους.

Υπενθυμίζεται ότι η ανακριτική ομάδα, που διερευνά τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, έχει προχωρήσει στη σύλληψη της 50χρονης και του 49χρονου συζύγου της, εναντίον των οποίων διερευνώνται αδικήματα που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.