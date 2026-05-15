Μήνυμα στήριξης προς το ψευδοκράτος έστειλε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν από την άτυπη Σύνοδο του Οργανισμός Τουρκικών Κρατών που πραγματοποιείται στην πόλη Τουρκιστάν του Καζακστάν, καλώντας τα τουρκικά κράτη να ενισχύσουν τις πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις τους με τα κατεχόμενα.

Στην ομιλία του ο Τούρκος Πρόεδρός δήλωσε ότι «ένα ακόμη στοιχείο που καθιστά τη Σύνοδό μας ιδιαίτερα σημαντική για εμάς είναι το γεγονός ότι ανάμεσά μας εκπροσωπείται ο τουρκοκυπριακός λαός ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τουρκικής υφηλίου». Αναφερόμενος στον Τ/κ ηγέτη και στο ψευδοκράτος, είπε ότι «αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση για μένα να βλέπω τον πρόεδρο κ. Τουφάν Ερχουρμάν στη Σύνοδο του Τουρκιστάν. Εύχομαι η τουρκική υφήλιος να συνεχίσει ενισχύοντας τις πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις της με την τδβκ».

Παράλληλα, ο Ταγίπ Ερντογάν συνέδεσε τις εξελίξεις στην περιοχή με την ανάγκη μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ των τουρκικών κρατών, υποστηρίζοντας ότι «οι κρίσεις που εκτυλίσσονται στην ευρύτερη περιοχή απέδειξαν για ακόμη μία φορά τη στρατηγική αξία της αλληλεγγύης της τουρκικής υφηλίου».

Στην ομιλία του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή ανάπτυξη και την κυβερνοασφάλεια, λέγοντας ότι η τεχνολογική υστέρηση μπορεί να εξελιχθεί ακόμη και σε απειλή για την ανεξαρτησία των κρατών.

Ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Οργανισμού να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην αμυντική βιομηχανία και δήλωσε ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να μοιραστεί την εμπειρία της στον τομέα των αμυντικών τεχνολογιών με τις υπόλοιπες χώρες της οργάνωσης.

Ειδική αναφορά έκανε και στον λεγόμενο «Μεσαίο Διάδρομο», σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ αναδεικνύουν τη σημασία εναλλακτικών εμπορικών και μεταφορικών διαδρομών που θα συνδέουν τον τουρκικό κόσμο.

Η Σύνοδος πραγματοποιείται με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακή Ανάπτυξη» και συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, ο Πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν Σαβκάτ Μιρζιγιάγεφ, ο Πρόεδρος της Κιργιζία Σαντίρ Τζαπάροφ και ο Πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγεφ, ο οποίος υποδέχθηκε τον Ερντογάν στο Συνεδριακό Κέντρο Τουρκιστάν.

Ο Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ακόμη ότι η επόμενη Σύνοδος των ηγετών του Οργανισμού θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα πριν από το τέλος του έτους.

ΚΥΠΕ